TATENA reikalauja neatidėliotinos prieigos prie Irano branduolinių objektų

Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė TATENA inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto, ataskaitoje, kuri dar nebuvo paskelbta, pažymi TATENA vadovas Rafaelis Grossi.
Jungtinių Tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu „neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane“, sakė R. Grossi, nors ir pripažino, kad JAV ir Izraelio smūgiai į Irano branduolinius objektus „sukūrė precedento neturinčią situaciją“.
Teheranas iš esmės sustabdė bendradarbiavimą su TATENA inspektoriais, kai JAV ir Izraelis vasario 28 d. pradėjo atakuoti Iraną. Likus vos kelioms dienoms iki ataskaitos paskelbimo ir prieš kitą pirmadienį vyksiantį TATENA valdytojų tarybos posėdį Iranas šią savaitę leido patikrinti savo atominę elektrinę Bušehre.
Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
Izraelis ir JAV 2025 m. birželį surengė smarkias atakas prieš tris pagrindinius Irano branduolinius objektus. TATENA duomenimis, iki šių smūgių Iranas turėjo apie 440 kg urano, prisodrinto iki 60 proc. Pasak ekspertų, to pakaktų keliems branduoliniams ginklams pagaminti, jei medžiaga būtų dar labiau prisodrinta.
Teheranas nuolat neigia, kad siekia pasigaminti branduolinę bombą. Minėtų atsargų buvimo vieta ir būklė šiuo metu neaiški.
„Reikia kuo skubiau spręsti problemą, susijusią su tuo, kad (TATENA) nebeturi nuolatinės informacijos apie visą anksčiau deklaruotą branduolinę medžiagą paveiktuose Irano objektuose“, – nurodė R. Grossi.
JAV ir Irano derybos dėl pagrindų susitarimo, kuriuo siekiama užbaigti dabartinį karą, jau kelis mėnesius stringa. Vienos iš pagrindinių kliūčių – Hormuzo sąsiaurio kontrolė ir Irano branduolinė programa.
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