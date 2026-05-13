TEA: pasaulio valstybės rekordiškai sparčiai sekina naftos atsargas

Pasaulinės atsargos balandžio mėnesį sumažėjo dar 117 mln. barelių, teigė agentūra. Kovą, po JAV ir Izraelio atakų prieš Iraną, jos buvo sumažintos 129 mln. barelių.
„Sparčiai mažėjančios atsargos ir besitęsiantys sutrikimai gali lemti būsimus kainų šuolius“, – perspėjama agentūros mėnesinėje ataskaitoje.
Teheranas faktiškai uždarė strategiškai svarbų Hormuzo sąsiaurį Persijos įlankos naftos ir dujų eksportui, dėl to pakilo kainos ir šalys buvo priverstos skubiai ieškoti alternatyvių tiekimo šaltinių.
Kovo mėnesį TEA pareiškė, kad pasaulio rinkoms suteiks 400 mln. barelių iš TEA narių atsargų, iš kurių jau panaudota apie 164 mln. barelių.
„Balandį atsargų išleidimo tempas paspartėjo, o artimiausiais mėnesiais rinką pasieks nauji kiekiai“, – teigė agentūra.
Nerimas dėl degalų trūkumo auga, šiaurės pusrutulyje artėjant vasaros kelionių sezonui, o oro transporto bendrovės jau įspėjo, kad jei tiekimo sutrikimai tęsis, po kelių savaičių gali pritrūkti aviacinių degalų.
„Pasaulinės naftos atsargos jau dabar rekordiškai mažėja, todėl tikėtina, kad prieš vasaros paklausos įkarštį kainos dar labiau svyruos“, – sakė agentūra.
Kylančios kainos taip pat blogina paklausos prognozes, galutiniams naudotojams, pavyzdžiui, naftos chemijos ir sunkiosios pramonės įmonėms, mažinant naftos naudojimą.
Agentūra dabar tikisi, kad antrąjį ketvirtį pasaulinė paklausa susitrauks 2,4 mln. barelių per dieną (mb/d) – t. y. mažiau, nei prognozuotas 3,5 mb/d susitraukimas prieš įsiplieskiant karui Artimuosiuose Rytuose.
„Aukštesnės kainos, prastėjanti ekonominė situacija ir paklausą mažinančios priemonės toliau stabdys pasaulinį naftos suvartojimą ateityje“, – teigė agentūra.
