„Telegram“ įkūrėjas, praėjus metams po arešto, kritikuoja Prancūzijos tyrimą

„Prieš metus Prancūzijos policija mane suėmė keturioms dienoms, nes kai kurie žmonės, apie kuriuos niekada nebuvau girdėjęs, naudojosi „Telegram“ nusikaltimams koordinuoti“, – sekmadienio vakarą savo „Telegram“ kanale parašė P. Durovas.
„Praėjus metams, „baudžiamasis tyrimas“ prieš mane vis dar nesugeba rasti nieko, ką aš ar „Telegram“ padarėme neteisėtai“, – sakė jis.
Rusijoje gimęs 40-metis verslininkas 2024-aisiais buvo sulaikytas Paryžiuje, o jo sulaikymas sulaukė itin daug dėmesio. Prancūzų pareigūnai vykdo oficialų tyrimą dėl neteisėto turinio jo susirašinėjimo platformoje.
Prancūzijos ir Rusijos pilietybes turintis P. Durovas kaltinamas tuo, kad jo platforma sudarė sąlygas neteisėtiems sandoriams, vaikų lytinio išnaudojimo vaizdų ir kito nelegalaus turinio platinimui.
P. Durovas neigia kaltinimus ir pasmerkė savo areštą kaip „didžiulę žalą Prancūzijos, kaip laisvos šalies, įvaizdžiui“.
„Sulaikyti didelės platformos generalinį direktorių dėl jos naudotojų veiksmų buvo ne tik beprecedentis žingsnis, bet ir teisiškai bei logiškai absurdiškas“, – rašė P. Durovas, pažadėjęs „toliau kovoti“.
Technologijų milijardierius apkaltino Prancūzijos pareigūnus nesilaikant tinkamų teisinių procedūrų teikiant turinio moderavimo užklausas.
„Mūsų moderavimo praktika atitinka pramonės standartus, o „Telegram“ visada reagavo į kiekvieną teisiškai įpareigojantį Prancūzijos prašymą“, – teigė P. Durovas.
Per pirminę apklausą 2024 metų gruodį technologijų verslininkas pripažino, kad platformoje daugėja nusikalstamos veiklos ir pažadėjo sustiprinti turinio priežiūrą.
P. Durovo, kuriam iš pradžių buvo uždrausta išvykti iš Prancūzijos, kontrolė liepos pradžioje buvo sušvelninta ir jis gali pagyventi Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE) iki dviejų savaičių vienu kartu.
„Vis dar turiu grįžti į Prancūziją kas 14 dienų, o apeliacijos datos nenusimato“, – sakė jis.
Naujausi komentarai