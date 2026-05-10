Tenerifės krantus pasiekė kruizinis laivas, kuriame nustatytas hantavirusas

Atvykimą patvirtino jūrų sekimo tarnybos „VesselFinder“ duomenys.
Tikimasi, kad keleiviai ir dalis įgulos – apie 150 žmonių – bus evakuoti prieš laivui tęsiant kelionę į Nyderlandus.
Šiame laive kilus hantaviruso protrūkiui mirė trys žmonės – olandų pora ir vokietė, o dar keli asmenys susirgo šia reta liga, kuri paprastai plinta tarp graužikų.
Tarp tų, kurių testai buvo teigiami, patvirtintas vienintelis hantaviruso tipas, galintis persiduoti nuo žmogaus žmogui – Andų virusas, ir tai kelia tarptautinį susirūpinimą.
„Visus laive esančius asmenis priskiriame prie didelės rizikos kontaktų“, – šeštadienį sakė Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pasirengimo epidemijoms ir pandemijoms bei jų prevencijos direktorė Maria Van Kerkhove (Marija Van Kerchovė).
Tačiau rizika plačiajai visuomenei ir Kanarų salų gyventojams išlieka maža, pridūrė ji.
PSO vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas), kuris šeštadienį atvyko į Ispaniją ir, kaip tikimasi, prižiūrės laivo evakuaciją, pateikė tokį patį patikinimą ir padėkojo Tenerifės gyventojams už solidarumą.
„Man reikia, kad mane aiškiai išgirstumėte, – šeštadienį atvirame laiške Tenerifės gyventojams rašė PSO vadovas. – Tai nėra dar vienas COVID.“
Atvykęs į Tenerifę jis sakė esąs įsitikinęs, kad operacija bus sėkminga.
„Ispanija yra pasirengusi ir pasiruošusi“, – sakė jis žurnalistams.
Kasdienis gyvenimas nesutrikdytas
Sekmadienį anksti ryte Granadilja de Abonos uoste AFP žurnalistai matė, kad palei krantinę pastatytos baltos palapinės, o policija aptvėrė dalį uosto.
Nepaisant susidariusios situacijos, kasdienis gyvenimas atrodė iš esmės normalus: kai kurie žmonės maudėsi, kiti apsipirkinėjo turguje arba sėdėjo kavinių terasose.
„Yra nerimo, kad gali kilti pavojus, bet, atvirai kalbant, nematau, kad žmonės būtų labai susirūpinę“, – sakė loterijos bilietų pardavėjas Davidas Parada.
Regiono institucijos atsisakė leisti laivui prisišvartuoti. Vietoj to jis liks atviroje jūroje, kol keleiviai bus tikrinami ir evakuojami nuo sekmadienio iki pirmadienio – sveikatos apsaugos pareigūnų teigimu, tai vienintelis laikas, kai leis oro sąlygos.
Kruizų operatorė „Oceanwide Expeditions“ anksčiau teigė, kad „visi svečiai ir ribotas įgulos narių skaičius“ turėtų pradėti palikti laivą nuo maždaug 7 val. Grinvičo (10 val. Lietuvos) laiku.
„Išlipę į krantą jie bus nedelsiant perkelti į jiems skirtus orlaivius“, – nurodė Nyderlandų bendrovė.
PSO penktadienį pranešė, kad patvirtino šešis atvejus iš aštuonių įtariamų. Laive įtariamų atvejų neliko.
„MV Hondius“ plaukia iš Žaliojo Kyšulio, iš kur anksčiau šią savaitę jau buvo evakuoti trys užsikrėtę asmenys.
Sekimas ir atsekamumas
Madride Ispanijos sveikatos apsaugos ir vidaus reikalų ministrai tvirtino, kad „nebus jokio kontakto“ su vietos gyventojais ir kad keleiviai išvyks „pagal pilietybės grupes“.
„Visos zonos, per kurias praeis (keleiviai), bus atitvertos“, – sakė vidaus reikalų ministras ir pridūrė, kad aplink laivą galios jūrinė draudžiamoji zona.
„MV Hondius“ į kruizą per Atlanto vandenyną į Žaliąjį Kyšulį iš Ušuajos Argentinoje išplaukė balandžio 1 dieną.
Provincijos sveikatos apsaugos pareigūnas Juanas Petrina (Chuanas Petrina) sakė, kad, atsižvelgiant į viruso inkubacinį periodą ir kitus veiksnius, yra „beveik nulinė tikimybė“, jog su protrūkiu susijęs olandas užsikrėtė Ušuajoje.
Kelių šalių sveikatos apsaugos institucijos seka jau išlipusius keleivius ir visus, kurie galėjo su jais turėti kontaktą.
Nyderlandų oro linijų KLM skrydžio palydovės, kuri turėjo kontaktą su užsikrėtusiu kruizinio laivo keleiviu ir kuriai vėliau pasireiškė lengvi simptomai, hantaviruso testas buvo neigiamas, penktadienį pranešė PSO.
Keleivė – pirmojo per protrūkį mirusio asmens žmona – balandžio 25 dieną trumpai buvo lėktuve, skridusiame iš Johanesburgo į Nyderlandus, tačiau prieš pakilimą buvo išlaipinta.
Kitą dieną ji mirė Johanesburgo ligoninėje.
Ispanijos institucijos pranešė, kad viena moteris, skridusi tuo reisu, tiriama dėl hantaviruso, nes jai namuose Rytų Ispanijoje pasireiškė simptomai. Ji izoliuota ligoninėje, sakė sveikatos apsaugos sekretorius Javieras Padilla (Chavjeras Padilja).
Dviejų Singapūro gyventojų, buvusių laive, testai dėl šios ligos buvo neigiami, tačiau jie liks karantine, penktadienį pranešė miesto-valstybės institucijos.
Jungtinės Karalystės (JK) sveikatos apsaugos institucijos penktadienį taip pat pranešė, kad įtariamas atvejis užfiksuotas Tristano da Kunjos saloje – vienoje labiausiai izoliuotų pasaulio gyvenviečių, kurioje gyvena apie 220 žmonių.
