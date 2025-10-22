Tiuringijos parlamento AfD nariai apkaltinti bandymu šnipinėti Rusijai

Kaltinimai motyvuojami tuo, kad AfD politikai regioniniame parlamente uždavinėjo daugybę klausimų valstybei jautriomis temomis.
Pasak Tiuringijos žemės vidaus reikalų ministro Georgo Maierio, vietos parlamente mandatus turintys AfD nariai pateikė 47 klausimus tokiomis temas kaip kritinė infrastruktūra.
„Beveik neišvengiamai susidaro įspūdis, kad AfD savo klausimais vykdo Kremliaus nurodymus“, – laikraščiui sakė jis, pridurdamas, kad klausimai buvo užduodami vis intensyviau ir vis smulkesni.
Pasak G. Maiero, priklausančio centro kairės socialdemokratų partijai (SPD), kuri yra mažesnioji kanclerio Friedricho Merzo koalicinės vyriausybės partnerė, klausimai apėmė transportą, vandens tiekimą, taip pat skaitmeninę ir energetikos infrastruktūrą.
Panašius klausimus AfD nariai uždavinėjo ir kitur Vokietijoje, pažymėjo jis.
Prieš Europos Sąjungą (ES) ir imigrantus griežtai pasisakanti AfD pastaruoju metu išaugino savo populiarumą. Savo kol kas geriausią rezultatą ji pasiekė vasario mėn. visuotiniuose rinkimuose, kai užėmė antrą vietą po F. Merzo centro dešiniųjų CDU/CSU bloko.
Nuo to laiko jos reitingai tik kilo, ir daugelis apklausų dabar ją įvardija kaip didžiausią partiją Vokietijoje.
AfD politikas Tiuringijos parlamente Ringo Muehlmannas G. Maierio kaltinimus atmetė kaip „keistas sąmokslo teorijas“ ir apkaltino jį bandymu „kriminalizuoti politinius oponentus“.
R. Muehlmannas savo pareiškime teigė, kad klausimai parlamente tokiomis temomis yra „demokratinės priežiūros kertinis akmuo“.
Vokietijos užsienio žvalgybos agentūra BND šiuos kaltinimus komentuoti atsisakė.
Vokietijos vidaus žvalgybos agentūra BfV į naujienų agentūros AFP prašymą pakomentuoti situaciją iškart taip pat neatsakė.
Žaliųjų partijos narys ir Vokietijos parlamento žvalgybos priežiūros komiteto pirmininko pavaduotojas Konstantinas von Notzas AFP sakė, kad AfD politikai pateikė daug „labai probleminių klausimų“. Pasak jo, panašu, kad jie tai darė, „autoritarinių valstybių“ nurodymu.
„(Tokie klausimai – ELTA) skirti sąmoningai padėti jiems susilpninti mūsų šalį, šnipinėti mūsų kritinę infrastruktūrą ir ją sabotuoti“, – aiškino jis.
Pastarąjį kartą AfD partija atsidūrė šalies laikraščių antraštėse dėl partijos vicepirmininko prieštaringai vertinamo planuojamo vizito į Maskvą.
Naujausi komentarai