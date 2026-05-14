Traukiasi dar vienas Starmerio kabineto narys

Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame laiške jis teigia praradęs pasitikėjimą Keiro Starmerio vadovavimu ir sako, kad likti vyriausybėje būtų „negarbinga ir neprincipinga“.
Jis pažymėjo, kad leiboristams labai nesėkmingi praėjusią savaitę vykusių vietos valdžios ir regioninių rinkimų rezultatai buvo beprecedenčiai – „tiek pralaimėjimo masto, tiek tos nesėkmės pasekmių požiūriu“.
„Nėra abejonės, kad šios vyriausybės nepopuliarumas buvo pagrindinis ir bendras mūsų pralaimėjimų Anglijoje, Škotijoje ir Velse veiksnys“, – rašė W. Streetingas.
Laiške ministrui pirmininkui, kurį W. Streetingas paskelbė internete, jis rašo: „Kur mums reikia vizijos, ten turime vakuumą. Kur mums reikia krypties, ten turime dreifą.“
Trečiadienį sveikatos apsaugos sekretorius susitiko su K. Starmeriu Dauningo gatvėje, sklandant spėlionėms, ar jis galėtų pretenduoti į partijos lyderio postą. Britų žiniasklaidos „kortų atvertimu“ pavadintas susitikimas truko mažiau nei 20 min., o po jo sekretorius išvyko nieko nekomentuodamas.
W. Streetingas yra populiarus tarp dešiniojo leiboristų sparno, o galima pretendentė iš kairiojo sparno galėtų būti buvusi vicepremjerė Angela Rayner.
W. Streetingas dar nepaskelbė iššūkio K. Starmeriui, kaip spėliota pastarosiomis savaitėmis, bet laiške K. Starmeriui pareiškė: „Dabar aišku, kad jūs nevesite Leiboristų partijos į kitus visuotinius rinkimus“.
