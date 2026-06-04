Trumpas 2028-ųjų rinkimams siūlo Vance'o ir Rubio tandemą

Viceprezidentas J. D. Vance'as ir valstybės sekretorius Marco Rubio daugelio yra laikomi stipriais pretendentais gauti respublikonų prezidento nominaciją 2028-ųjų rinkimams ir yra matomi kaip varžovai toje kovoje.
„Man jie abu patinka. Man jie patinka kartu“, – leidinio „New York Post“ tinklalaidėje „Pod Force One“ trečiadienį sakė D. Trumpas.
Jis pridūrė: „Nežinau, kaip juos įveikti, jei jie būtų kartu.“
Abu respublikonai turėtų su šia idėja sutikti, bet „jie tikrai gerai sutaria“, svarstė D. Trumpas.
Jis nesiryžo pasakyti, kuris iš jų turėtų būti kandidatas į prezidentus, o kuris – pretenduoti į viceprezidento postą.
Nė vienas iš jų oficialiai nepaskelbė apie ketinimus kandidatuoti. 54-erių M. Rubio yra viešai pareiškęs, kad viceprezidentas yra jo draugas, ir tvirtino, kad nekandidatuos 2028 metais, jei J. D. Vance'as bus kandidatas.
Naujausios apklausos rodo, kad J. D. Vance'as ir M. Rubio tarp respublikonų rinkėjų turi beveik vienodą palaikymą.
Praėjusį mėnesį M. Rubio sulaukė dėmesio dėl to, kad užtikrintai vedė Baltųjų rūmų spaudos konferenciją, atsakinėdamas į klausimus apie Iraną, Kubą ir Kiniją.
Jis kalbėjo atsipalaidavęs, su humoru ir beveik be jokių užgauliojimų, kuriuos D. Trumpas dažnai naudoja per savo pasirodymus spaudos konferencijų salėje.
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