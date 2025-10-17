Trumpas Baltuosiuose rūmuose pagyrė Zelenskio aprangą

„Manau, kad atrodo gražiai su šiuo švarku, Taip, gražiai. Tikiuosi, kad žmonės pastebės. Iš tiesų labai stilinga. Man patinka“, – sakė D. Trumpas, kalbėdamas apie juodą švarką, kurį vilkėjo V. Zelenskis.
D. Trumpo išsakyti komentarai priminė vieną iš ankstesnių V. Zelenskio vizitų vasario mėnesį. Tuo metu kai kurie žmonės kritikavo V. Zelenskį už tariamai pernelyg kasdienišką aprangą, o vienas dešiniųjų pažiūrų komentatorius pareiškė prieštaravimus priešais kameras Ovaliajame kabinete.
Tada V. Zelenskis vilkėjo paprastą megztinį, plačiai laikomą simbolizuojančiu jo aktyvų vaidmenį einant Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado pareigas, tačiau kai kurie žmonės Jungtinėse Valstijose tai interpretavo kaip nepagarbų gestą.
Prieš penktadienio susitikimą V. Zelenskis sakė, kad tikisi, jog D. Trumpas padės užbaigti karą.
„Prezidentas D. Trumpas turi puikią progą užbaigti šį karą“, – nurodė jis, atkreipdamas dėmesį į JAV vaidmenį pasiekiant paliaubas Gazos kare Artimuosiuose Rytuose.
V. Zelenskis siekia Vašingtono paramos ir tikėjosi, kad bus pritarta tolimojo nuotolio raketų „Tomahawk“ pardavimui, tačiau D. Trumpas nurodė, jog tikisi užbaigti karą ir be šių raketų tiekimo.