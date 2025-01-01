D. Trumpas sukritikavo, jo žodžiais tariant, bjaurią Europos Sąjungos (ES)“ 120 mln. eurų baudą technologijų magnato Elono Musko socialiniam tinklui „X“, nors ir prisipažino, kad apie tai žino nedaug, prieš išplėsdamas savo puolimą.
„Žiūrėkite, Europa turi būti labai atsargi. (Jie) daro daug dalykų. Mes norime, kad Europa liktų Europa.“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
„Europa juda labai blogomis kryptimis. Tai labai blogai, labai blogai žmonėms. Mes nenorime, kad Europa taip labai pasikeistų. Jie juda labai blogomis kryptimis“, – sakė jis.
Respublikono komentarai pasirodė po to, kai praėjusią savaitę paskelbtoje naujoje JAV nacionalinio saugumo strategijoje Europa buvo kritikuojama kaip pernelyg reguliuojamas ir cenzūruojamas žemynas, dėl imigracijos susiduriantis su civilizacijos išnykimo grėsme.
Strategijoje teigiama, kad D. Trumpo administracija „skatins Europos šalių pasipriešinimą dabartinei Europos trajektorijai“.
D. Trumpas ir europiečiai taip pat vis labiau nesutaria dėl JAV planų užbaigti karą Ukrainoje, Europoje baiminantis, kad Vašingtonas siekia priversti Kyjivą atiduoti Rusijai teritorijų.
Kremlius palankiai įvertino JAV nacionalinio saugumo strategijos pokyčius, šeštadienį pareikšdamas, kad šios korekcijos „didžia dalimi atitinka“ Rusijos viziją.
D. Trumpo pozicija Europos atžvilgiu primena jo buvusio sąjungininko E. Musko, ne kartą pateikusio provokuojančius teiginius apie migraciją ES, poziciją.
E. Muskas, kai jo platforma „X“ gavo baudą už skaitmeninių taisyklių pažeidimą, pareiškė, kad ES turi būti panaikinta. Briuselis tokius jo pareiškimus atmetė kaip „visiškai beprotiškus“.
Paklaustas apie baudą, D. Trumpas atsakė: „Nemanau, kad tai teisinga“, prieš patikslindamas, kad „Elonas man neskambino prašydamas pagalbos šiuo klausimu“, ir sakydamas, kad vėliau pateiks daugiau informacijos.
