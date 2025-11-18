Trumpas griežtesnėms sankcijoms Rusijai pritartų su viena sąlyga

Anot naujienų agentūros „Ukrinform“, apie tai agentūrai „Reuters“ pranešė vienas vyresnysis Baltųjų rūmų pareigūnas.
„Baltiesiems rūmams ir prezidentui visada buvo svarbu, kad sankcijų pakete būtų numatyta išimtis, užtikrinanti, kad prezidentas turėtų galutinę sprendimų priėmimo teisę sankcijų klausimais. Taigi, jei tokia išlyga bus įtraukta, manau, prezidentas sutiks pasirašyti šį įstatymą“, – sakė pareigūnas.
Reikia paminėti, kad kalbama apie įstatymo projektą, kurį parengė senatorius Lindsey Grahamas ir JAV Atstovų Rūmų narys Brianas Fitzpatrickas, abudu – respublikonai, kuriame numatomos sankcijos šalims, kurios prekiauja su Rusija, įskaitant jos naftą ir dujas perkančias šalis. Senato ir Atstovų Rūmų vadovai balsavimą dėl šio įstatymo projekto atidėjo, mat D. Trumpui užkliuvo jo turinys.
„Jis jį pasirašys. Jis leido tai suprasti vakar vakare“, – sakė Baltųjų rūmų pareigūnas, turėdamas omenyje prezidento komentarus, kuriais jis pritarė šiai teisėkūros iniciatyvai.
Jis pridūrė, kad Baltieji rūmai tęsia derybas su Maskva dėl Rusijos karo su Ukraina užbaigimo.
„Mes tikrai vis dar dirbame su šiuo klausimu. Tiesiog jis nebuvo naujienų centre, nes turime labai daug kitų reikalų“, – paaiškino pareigūnas.
Kaip pranešė „Ukrinform“, pirmiau D. Trumpas pareiškė, kad JAV Kongreso įstatymų leidėjai respublikonai toliau dirba prie įstatymo projektų, kurie leistų taikyti griežtas sankcijas bet kuriai šaliai, kuri palaiko verslo ryšius su Rusija.
Naujausi komentarai