Orbanas: Vengrija ieško būdų, kaip apeiti JAV sankcijas Rusijos naftai

Trečiadienį Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos gamintojoms „Rosneft“ ir „Lukoil“. Tai – pirmosios sankcijos Rusijai nuo tada, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas grįžo į valdžią.
Vengrija, laikoma artimiausia Kremliaus ir D. Trumpo sąjungininke 27 valstybių Europos Sąjungoje, vis dar labai priklausoma nuo rusiškos naftos, nepaisant Maskvos invazijos į Ukrainą.
„Kiekvienas, norintis sumažinti komunalinių paslaugų kainas, privalo ginti Vengrijos teisę pirkti naftą ir dujas iš Rusijos arba už tokią pačią kainą ar pigiau“, – per kiekvienos savaitės interviu radijui sakė V. Orbanas.
Jo vyriausybė 2013 m. įvedė buitinių energijos kainų viršutinę ribą – tai viena svarbiausių jos politikos krypčių, siekiant išlaikyti mažas kainas.
„Ši kova dar nesibaigė; kai kurioms Rusijos naftos įmonėms iš tiesų taikomos sankcijos (...) Mes ieškome būdų, kaip apeiti šias sankcijas“, – sakė V. Orbanas.
Ketvirtadienį ES taip pat įvedė naujų apribojimų Rusijos naftos ir dujų sektoriui pagal 19-ąjį bloko sankcijų paketą, priimtą nuo Kremliaus invazijos pradžios 2022 metais. V. Orbanas, ne kartą kritikavęs ES sankcijas Rusijai, užsitikrino išimtį naftos tiekimui vamzdynais į Vengriją.
