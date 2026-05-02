Trumpas JAV Kongresui: karo veiksmai Irane baigėsi

„Nuo 2026 metų balandžio 7 dienos tarp Jungtinių Valstijų pajėgų ir Irano nebuvo jokio susišaudymo. 2026 metų vasario 28 dieną prasidėję karo veiksmai baigėsi“, – parašė jis laiškuose Atstovų Rūmų pirmininkui Mike'ui Johnsonui (Maikui Džonsonui) ir Senato laikinajam pirmininkui Chuckui Grassley (Čakui Grasliui).
Demokratai konfliktą su Iranu vadina brangiu pasirinktu karu, kuriam trūksta Kongreso pritarimo ar priežiūros. Tačiau jiems nepavyko priimti kelių karo galių rezoliucijų, kurios būtų įpareigojusios D. Trumpą sustabdyti konfliktą, kol Kongresas suteiks įgaliojimus tolesniems veiksmams.
Pagal 1973-iųjų Karo galių aktą Kongresas privalo paskelbti karą arba leisti naudoti jėgą per 60 dienų – šis terminas suėjo penktadienį. Įstatymas numato galimą 30 dienų pratęsimą, tačiau respublikonų administracija anksčiau nebuvo viešai užsiminusi, ar D. Trumpas jo sieks.
JAV gynybos sekretoriaus Pete'o Hegsetho (Pito Hegseto) ketvirtadienį Kongrese buvo paklausta, ar D. Trumpas sieks Kongreso leidimo, ar prašys 30 dienų pratęsimo.
Gynybos sekretorius atsakė, kad paliaubų metu termino laikas neskaičiuojamas.
Vienas Baltųjų rūmų pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga, tuomet sakė, kad D. Trumpo administracija „aktyviai tariasi“ su įstatymų leidėjais dėl 60 dienų termino klausimo sprendimo.
Naujausi komentarai