 Trumpas: JAV sraigtasparnį numušė Iranas ir JAV privalo reaguoti

Trumpas: JAV sraigtasparnį numušė Iranas ir JAV privalo reaguoti

2026-06-09 21:39
Jūras Barauskas (ELTA)

Prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad JAV karinį sraigtasparnį numušė Iranas ir kad Jungtinės Valstijos „privalo“ į tai reaguoti.

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / EPA-ELTA nuotr.

D. Trumpas savo pareiškime teigė, kad jam buvo pranešta, „kad vakar naktį iraniečiai numušė vieną iš mūsų moderniausių sraigtasparnių „Apache“, kuris patruliavo virš Hormuzo sąsiaurio“.

Nors pilotai nenukentėjo, „Jungtinės Valstijos privalo būtinai reaguoti į šį išpuolį“.

Primename, kad JAV Centrinė vadavietė (CENTCOM) antradienį patvirtino, kad pirmadienį vakare prie Omano krantų netoli Hormuzo sąsiaurio sudužus sraigtasparniui „Apache“, JAV pajėgos sėkmingai išgelbėjo du įgulos narius.

Šiame straipsnyje:
Donaldas Trumpas
JAV straigtasparnis
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Iranas

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