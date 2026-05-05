 Trumpas karą su Iranu pavadino nedideliu susirėmimu

2026-05-05 21:46
BNS inf.

Prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį pamėgino sumenkinti karo su Iranu mastą, pavadinęs jį nedideliu susirėmimu.

Donaldas Trumpas / Scanpix nuotr.

„Esame įsitraukę į nedidelį karinį susirėmimą. Vadinu tai susirėmimu, nes Iranas neturi jokių šansų. Jie niekada jų neturėjo. Jie tai žino“, – sakė D. Trumpas per Ovaliajame kabinete vykusį renginį, skirtą amerikiečių vaikų fizinei būklei.

D. Trumpas dažnai vaizduoja šį konfliktą kaip didžiulės sėkmės pavyzdį, pavyzdžiui, tvirtindamas, kad Irano karinis jūrų laivynas buvo sunaikintas.

Kartais jis atvirai vadina tai karu, bet dažniau bando jį sumenkinti, nes karas yra nepopuliarus jo šalyje.

Pirmadienį jis jį pavadino „mini karu“, o praėjusį mėnesį JAV karines operacijas prieš Iraną apibūdino kaip „nedidelę ekskursiją“.

