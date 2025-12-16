Trumpas padavė BBC į teismą

Ieškinys, pateiktas Majamio federaliniam teismui, reikalauja ne mažesnės kaip 5 mlrd. JAV dolerių (4,25 mlrd. eurų) žalos atlyginimo už kiekvieną kaltinimą. Kaltinimai britų transliuotojui pareikšti dėl galimo šmeižto ir Floridos apgaulingos bei nesąžiningos prekybos praktikos įstatymo pažeidimo.
Pirmadienį D. Trumpas teigė, kad šis ieškinys nebuvo neišvengiamas, kaltindamas BBC „įdėjus jam žodžius į burną“ ir pridurdamas, jog britų transliuotojas šiems veiksmams panaudojo dirbtinį intelektą (DI) ar „kažką panašaus“.
BBC šį dokumentinį filmą pernai parodė per pagrindinę aktualijų laidą „Panorama“, likus nedaug laiko iki 2024 metų JAV prezidento rinkimų.
Kritika kilo dėl sujungtų klipų iš 2021 metų sausio 6 dieną pasakytos D. Trumpo kalbos, kai jis buvo apkaltintas kurstęs minios išpuolį prieš JAV Kapitolijų siekiant išlaikyti jį valdžioje, nors jis nebuvo perrinktas.
Kai kuriose BBC sumontuoto filmo epizoduose atrodo, kad D. Trumpas sakė savo šalininkams eisiąs su jais į JAV Kapitolijų kovoti „iš visų jėgų“.
Tačiau neredaguotame vaizdo įraše matyti, jog prezidentas ragino žmones eiti su juo ir pridūrė, kad „mes drąsinsime savo drąsius senatorius, kongresmenus ir kongresmenes“.
Tuo metu D. Trumpas vis dar ginčijo Joe Bideno (Džo Baideno) pergalę prezidento rinkimuose, po kurios jam teko pasitraukti po pirmosios kadencijos.
„Anksčiau gerbiama, o dabar diskredituota BBC apšmeižė prezidentą Trumpą, tyčia, piktybiškai ir apgaulingai suklastodama jo kalbą, drąsiai bandydama kištis į 2024 metų prezidento rinkimus“, – naujienų agentūrai AFP nurodė JAV prezidento teisininkų komandos atstovas spaudai.
„BBC jau seniai apgaudinėja savo auditoriją, pateikdama informaciją apie prezidentą Trumpą, siekdama savo kairiųjų politinių tikslų“, – pridūrė jis.
Praėjusį mėnesį dėl kilusio skandalo BBC generalinis direktorius Timas Davie (Timas Deivis) paskelbė paliekantys postą. Apie atsistatydinimą taip pat pranešė transliuotojo naujienų vadovė Deborah Turness (Debora Ternes).
BBC neigia D. Trumpo teiginius dėl galimo šmeižto, nors britų transliuotojo pirmininkas Samiras Shahas (Samiras Šahas) yra išsiuntęs Baltųjų rūmų šeimininkui atsiprašymo laišką.
Naujausi komentarai