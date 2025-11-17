BBC: Trumpo šmeižto byla neturi pagrindo, esame pasiryžę kovoti

„Noriu jums aiškiai pasakyti – mūsų pozicija nepasikeitė. Ši šmeižto byla neturi pagrindo, o mes esame pasiryžę kovoti“, – savo pranešime darbuotojams sakė Samiras Shah, kilus ginčui dėl BBC laidos, kurioje buvo klaidingai sumontuota D. Trumpo kalba.
JAV prezidentas penktadienį pagrasino BBC iškelti 5 mlrd. dolerių ieškinį po to, kai britų transliuotojas atsiprašė, bet ir pranešė neketinantis atlyginti finansinės žalos už klaidinantį montažą.
Nors britų transliuotojas atmetė D. Trumpo ieškinį dėl šmeižto, tačiau panašu, kad JAV prezidentas neketina nusileisti santykiams su Londonu grėsmę keliančiame ginče net ir po BBC vadovų atsistatydinimo.
„Mes paduosime juos į teismą dėl 1-5 milijardų dolerių (žalos atlyginimo – ELTA), tikriausiai kitą savaitę. Manau, kad turiu tai padaryti. Jie netgi prisipažino sukčiavę“, – lėktuve „Air Force One“ žurnalistams sakė D. Trumpas.
BBC praėjusią savaitę atsiprašė už tai, kad dokumentiniame filme buvo sudarytas įspūdis, jog D. Trumpas tiesiogiai ragino imtis „smurtinių veiksmų“ prieš pat jo rėmėjams šturmuojant Kapitolijų 2021 m. sausio 6 d.
Šis klausimas sukėlė aštrias diskusijas Jungtinėje Karalystėje.
„Mes, žinoma, puikiai suprantame savo finansavimo privilegiją ir būtinybę apsaugoti mūsų licencijos mokesčio mokėtojus, britų visuomenę“, – kalbėjo S. Shah.
ELTA primena, kad britų transliuotojas išgyvena krizę nuo tada, kai leidinys „Daily Telegraph“ lapkričio pradžioje paviešino buvusio BBC patarėjo Michaelo Prescotto raštą, kuriame atkreipiamas dėmesys į netinkamai sumontuotas D. Trumpo kalbos iškarpas pagrindinės BBC naujienų laidos „Panorama“ dokumentikoje, transliuotoje prieš 2024 m. JAV prezidento rinkimus.
Naujausi komentarai