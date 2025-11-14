BBC atsiprašė Donaldo Trumpo, bet nemano, kad yra pagrindas ieškiniui dėl šmeižto

Dėmesio centre atsidūręs Jungtinės Karalystės (JK) visuomeninis transliuotojas anksčiau teigė, kad tiria galimą antrą atvejį, kai D. Trumpo kalba buvo klaidinančiai suredaguota.
Pirmadienį BBC atsiprašė už tai, kad praėjusiais metais rodytame dokumentiniame filme susidarė įspūdis, jog D. Trumpas tiesiogiai ragino imtis smurtinių veiksmų prieš pat 2021-ųjų sausio 6-ąją jo šalininkų įvykdytą išpuolį prieš JAV Kapitolijų.
Dėl šio montažo kilo skandalas, dėl kurio sekmadienį atsistatydino BBC generalinis direktorius ir vyriausioji organizacijos naujienų vadovė, o D. Trumpo advokatai pagrasino iškelti 1 mlrd. dolerių (860,66 mln. eurų) ieškinį.
BBC valdybos pirmininkas Samiras Shahas „išsiuntė asmeninį laišką į Baltuosius rūmus, kuriame aiškiai nurodė prezidentui Trumpui, kad jis ir korporacija atsiprašo už prezidento kalbos montažą“, sakoma transliuotojo pareiškime.
Tačiau transliuotojas pridūrė: „Nors BBC nuoširdžiai apgailestauja dėl to, kaip buvo sumontuotas vaizdo įrašas, mes kategoriškai nesutinkame, kad yra pagrindas pateikti ieškinį dėl šmeižto.“
Pareiškime teigiama, kad BBC teisininkai parašė atsakymą D. Trumpo teisininkų komandai.
Toliau netylant ginčams dėl 2024 metų spalį rodyto dokumentinio filmo apie D. Trumpą programoje „Panorama“, BBC pranešė, kad dabar tiria kitą D. Trumpo kalbos, pasakytos riaušių dieną, montažą.
Laikraštis „The Telegraph“ teigė, kad 2022-ųjų birželį BBC savo laidoje „Newsnight“ parodė ir kitą reportažą, kuriame skirtingose D. Trumpo kalbos vietose pasakytos frazės buvo sumontuotos kartu, kad atrodytų, jog jis ragina savo šalininkus eiti į Kapitolijų ir „pragariškai kovoti“.
BBC atstovas sakė: „Į šį klausimą buvo atkreiptas mūsų dėmesys ir mes dabar jį nagrinėjame.“
Kontroversija kilo politiškai jautriu metu britų transliuotojui, kuri turės iš naujo derėtis dėl Karališkosios chartijos, apibrėžiančios korporacijos valdymą. Dabartinės chartijos galiojimas baigsis 2027-aisiais.
JK ministras pirmininkas Keiras Starmeris ir jo vyriausybė siekia išlaikyti diplomatinį balansą, viena vertus remdami transliuotojo nepriklausomybę, bet kartu vengdami užimti D. Trumpui nepalankią poziciją.
