Trumpas ragina Iraną pasielgti protingai (Papildyta)

2026-05-05 19:33
BNS inf.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) antradienį paragino Iraną „pasielgti protingai“ ir sudaryti susitarimą, teigdamas, kad net ir tuo metu, kai paliaubos Artimuosiuose Rytuose yra pakibusios ant plauko, jis nenori žudyti dar daugiau iraniečių.

„Jie turėtų pasielgti protingai, nes mes nenorime eiti ir žudyti žmonių. Tikrai nenorime“, – paklaustas apie Iraną, pareiškė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.

„Aš to nenoriu, tai pernelyg sunku“, – pridūrė jis.

D. Trumpas atsisakė pasakyti, ką Iranas turėtų padaryti, kad oficialiai pažeistų beveik mėnesį besitęsiančias paliaubas. Iranas pastarosiomis dienomis paleido raketų ir dronų į JAV pajėgas bei Jungtinius Arabų Emyratus (JAE).

„Sužinosite, – sakė jis. – Jie žino, ką daryti. Ir, kas dar svarbiau, jie žino, ko nedaryti.“

JAV lyderis taip pat apkaltino Iraną „žaidžiant žaidimus“ dėl susitarimo, kuris užbaigtų karą – susitarimo, kuris, pasak D. Trumpo, turi užtikrinti, kad Teheranas negalėtų sukurti branduolinio ginklo.

„Man nepatinka tai, kad Iranas su manimi kalba su tokia didžiule pagarba, o tada eina į televiziją ir sako, „mes nekalbėjome su prezidentu“, – sakė D. Trumpas.

„Taigi jie žaidžia žaidimus, bet leiskite man pasakyti, jie nori sudaryti susitarimą, o kas nenorėtų? Kai jūsų kariuomenės visiškai nebėra, mes su jais galėtume daryti viską, ką panorėtume“, – pridūrė jis.

