Trumpas ragina Iraną pasielgti protingai

„Jie turėtų pasielgti protingai, nes mes nenorime eiti ir žudyti žmonių. Tikrai nenorime“, – paklaustas apie Iraną, pareiškė D. Trumpas žurnalistams Ovaliajame kabinete.
„Aš to nenoriu, tai pernelyg sunku“, – pridūrė jis.
D. Trumpas atsisakė pasakyti, ką Iranas turėtų padaryti, kad oficialiai pažeistų beveik mėnesį besitęsiančias paliaubas. Iranas pastarosiomis dienomis paleido raketų ir dronų į JAV pajėgas bei Jungtinius Arabų Emyratus (JAE).
„Sužinosite, – sakė jis. – Jie žino, ką daryti. Ir, kas dar svarbiau, jie žino, ko nedaryti.“
JAV lyderis taip pat apkaltino Iraną „žaidžiant žaidimus“ dėl susitarimo, kuris užbaigtų karą – susitarimo, kuris, pasak D. Trumpo, turi užtikrinti, kad Teheranas negalėtų sukurti branduolinio ginklo.
„Man nepatinka tai, kad Iranas su manimi kalba su tokia didžiule pagarba, o tada eina į televiziją ir sako, „mes nekalbėjome su prezidentu“, – sakė D. Trumpas.
„Taigi jie žaidžia žaidimus, bet leiskite man pasakyti, jie nori sudaryti susitarimą, o kas nenorėtų? Kai jūsų kariuomenės visiškai nebėra, mes su jais galėtume daryti viską, ką panorėtume“, – pridūrė jis.
