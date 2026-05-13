Trumpas: Rusijos karo prieš Ukrainą pabaiga yra labai arti

Apie tai rašo portalas „The Kyiv Independent“.
„Tikrai manau, kad karo Ukrainoje pabaiga jau labai arti“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, išvykdamas iš Baltųjų rūmų vizito į Kiniją.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas gegužės 9-ąją spaudos konferencijoje Kremliuje, surengtoje po šiemet kuklesnių Pergalės dienos iškilmių, nekonkretizuodamas taip pat pareiškė manantis, kad karas „artėja prie pabaigos“.
Šie jo žodžiai sukėlė tam tikrą sumaištį, nes derybos dėl Maskvos puolimo nutraukimo iki šiol nedavė jokių rezultatų, o V. Putinas nerodo jokių ženklų, kad ketintų atsisakyti savo maksimalistinių reikalavimų Ukrainoje.
Kremlius vėliau aiškino, kad dėl V. Putino pareiškimo nėra jokių konkrečių detalių.
JAV prezidentas antradienį paneigė, kad jis ir V. Putinas pasiekė kokį nors susitarimą, pagal kurį Rusijai turėtų atitekti visas Donbaso regionas Rytų Ukrainoje.
Kalbėdamas apie galimybę dedant diplomatines pastangas nuvykti į Rusiją, D. Trumpas teigė darysiantis „viską, kas būtina“.
JAV tarpininkaujamos derybos tarp Ukrainos ir Rusijos įstrigusios jau daugiau nei du mėnesius, o Vašingtonas vis daugiau dėmesio skiria Iranui.
Kyjivas siekia atnaujinti derybas, bet Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas balandį pareiškė, kad pokalbiai su Ukraina šiuo metu Maskvai nėra prioritetas.
Pažangą ir toliau blokuoja esminiai nesutarimai, ypač dėl Rusijos teritorinių reikalavimų.