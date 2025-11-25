Trumpas steigia „Genesis Mission“, kad paspartintų DI grindžiamus mokslinius tyrimus

Planas yra dalis D. Trumpo administracijos agresyvios, mažai reguliavimo numatančios strategijos, kuria siekiama paskatinti didžiųjų technologijų atstovus ir toliau lenkti Kiniją DI srityje bei įtvirtinti JAV dominavimą šioje sparčiai plėtojamoje srityje.
Baltieji rūmai taip pat ieško būdų, kaip teisiškai neleisti JAV valstijoms įgyvendinti savo DI taisyklių, ir grasina atšaukti federalinę pagalbą valstijoms, kurios tai daro.
Pirmadienio įsaku Energetikos departamentui pavesta sukurti integruotą DI platformą, kuri apjungtų šalies superkompiuterius, federalinius mokslinių duomenų rinkinius ir mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kad būtų paspartinti atradimai įvairiose srityse – nuo branduolinės sintezės iki puslaidininkių gamybos.
„Amerika lenktyniauja dėl pasaulinio technologinio dominavimo dirbtinio intelekto kūrimo srityje“, – teigiama įsake. Jame DI apibūdinamas kaip „svarbi mokslo atradimų ir ekonomikos augimo kryptis“.
Pagrindinis iniciatyvos elementas – „Amerikos mokslo ir saugumo platforma“, suteiksianti mokslininkams prieigą prie didelio našumo kompiuterijos išteklių, DI modeliavimo priemonių ir didžiulių federalinių duomenų rinkinių, kad būtų galima mokyti mokslinio pagrindo modelius ir automatizuoti mokslinius tyrimus.
Platformos tikslas – per devynis mėnesius pademonstruoti pradinį veikimo pajėgumą sprendžiant bent vieną svarbų mokslinį uždavinį iš 20 prioritetų sąrašo, kurį Energetikos departamentas sudarys per 60 dienų.
Prioritetinės sritys – pažangioji gamyba, biotechnologijos, ypatingos svarbos medžiagos, branduolinė energija, kvantinė kompiuterija ir puslaidininkiai. Tai sritys, kuriose JAV susiduria su didėjančia Kinijos konkurencija.
Įsake raginama užmegzti partnerystę su privačiomis bendrovėmis, universitetais ir nacionalinėmis laboratorijomis, kartu nustatant griežtas kibernetinio saugumo priemones jautriems moksliniams tyrimams apsaugoti.
(be temos)