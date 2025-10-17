Trumpas teigia, kad susitiks su Putinu be Zelenskio, bet palaikys ryšį

Tuo pat metu jie nori palaikyti ryšį su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, sakė D. Trumpas, kurio komentarai nuskambėjo penktadienį Baltuosiuose rūmuose surengtame susitikime su Ukrainos lyderiu.
„Tarp abiejų prezidentų tvyro didelė nesantaika. Nekalbu be eilės sakydamas, kad tai labai sudėtinga situacija“, – tvirtino D. Trumpas.
Jis teigė, kad jie nori, jog visiems būtų patogu, ir kad vienaip ar kitaip dalyvaus visos trys šalys – Rusija, Ukraina ir Jungtinės Valstijos – tačiau tai gali būti daroma atskirai.
Jis omenyje turėjo planus pasikalbėti su V. Putinu. Likus dienai iki susitikimo su V. Zelenskiu, D. Trumpas kalbėjosi su V. Putinu telefonu ir užsiminė apie asmeninio jųdviejų susitikimo perspektyvą, sakydamas, kad nori susitikti su Rusijos vadovu „tikriausiai per artimiausias dvi savaites“ Vengrijos sostinėje Budapešte.
Jie rugpjūčio mėnesį buvo susitikę Aliaskoje be V. Zelenskio ir be jokių apčiuopiamų rezultatų. Nėra aišku, ar Ukrainos prezidentas galėtų atlikti kokį nors vaidmenį galimame susitikime.