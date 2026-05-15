Trumpas užsimena norintis Irano urano vien dėl viešųjų ryšių

„Tiesą sakant, tiesiog geriau jausiuosi jį gavęs, bet manau, kad tai labiau susiję su viešaisiais ryšiais nei kuo nors kitu“, – „Fox News“ laidų vedėjui Seanui Hannity duodamas interviu iš Kinijos, kuris ketvirtadienio vakarą buvo parodytas Jungtinėse Valstijose, sakė D. Trumpas.
„Kitas dalykas, kurį galėtume padaryti, tai vėl jį subombarduoti. Bet tiesiog geriau jausčiausi jį gavęs, ir mes jį gausime“, – nurodė D. Trumpas.
Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, kuris kartu su D. Trumpu įsakė užpulti Iraną vasario 28 d., neseniai parodytame interviu teigė, kad karas nesibaigė, nes iš šalies „turi būti išvežta“ jautri branduolinė medžiaga.
JAV prezidentas praėjusių metų birželio mėnesį įsakė subombarduoti tris pagrindinius Irano branduolinius objektus, kai šioje dvasininkų valdomoje šalyje baigėsi ankstesnis Izraelio bombardavimo etapas.
D. Trumpas tuomet skelbė, kad objektai buvo „visiškai sunaikinti“. Šį vertinimą jis vis pakartoja, nors ir šių metų karą teisino kaltinimais, esą Iranas buvo priartėjęs prie branduolinės bombos pasigaminimo. Jungtinių Tautų branduolinių inspektorių vertinimu, šie kaltinimai neturi pagrindo.
Iranas nėra patvirtinęs savo prisodrinto urano buvimo vietos, tačiau kai kurie ekspertai mano, kad jis gali būti paslėptas giliai po žeme, todėl būtų labai sunku jį konfiskuoti neturint tikslių žvalgybos duomenų.
Iranas pradėjo sodrinti uraną iki didesnio lygio po to, kai D. Trumpas pasitraukė iš 2015 m. branduolinio susitarimo, kurį suderino buvęs prezidentas Barackas Obama.
Naujausi komentarai