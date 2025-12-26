Trumpo spaudos sekretorė pasidalijo netikėta žinia: taps pirmąja tokia JAV istorijoje

28-erių K. Leavitt su 60 metų vyru Nicholu Riccio laukiasi antro vaikelio. Šia žinia ji pasidalijo instagrame.
„Didžiausia kalėdinė dovana, kokios tik galėtume paprašyti, – dukrelė, gimsianti 2026-ųjų gegužę. Mudu su vyru džiaugiamės šeimos pagausėjimu ir nekantraujame pamatyti, kaip mūsų sūnus taps vyresniuoju broliuku. Mano širdis perpildyta dėkingumo Dievui už motinystės palaimą, kuri, nuoširdžiai tikiu, yra artimiausias dalykas rojui Žemėje“, – socialiniame tinkle rašė K. Leavitt.
Aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnas „Fox News“ sakė , kad K. Leavitt liks spaudos sekretorės pareigose, todėl ji taptų pirmąja nėščia spaudos sekretore JAV istorijoje.
K. Leavitt ir N. Riccio susižadėjo 2023 m., o 2024 m. liepos 10 d. susilaukė sūnaus Nicholo Roberto Riccio.
Praėjus vos keturioms dienoms po sūnaus gimimo K. Leavitt grįžo į darbą, teigdama, kad atsisakyti motinystės atostogų ją paskatino liepos 13 d. įvykdytas pasikėsinimas nužudyti D. Trumpą.
„Prezidentas tiesiogine prasme rizikavo savo gyvybe, kad laimėtų šiuos rinkimus. Mažiausia, ką galėjau padaryti, tai kuo greičiau grįžti į darbą“, – dešiniųjų pažiūrų leidiniui „The Conservateur“ sakė ji.
