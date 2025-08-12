Trumpo tikslas Aliaskos derybose – įvertinti Putino idėjas

Reaguodami į pranešimus apie šį susitikimą, į kurį Ukraina nebuvo pakviesta, Europos vadovai suskubo užtikrinti, kad būtų paisoma Kyjivo interesų.
Penktadienį D. Trumpas ir V. Putinas turėtų susitikti Aliaskoje – tai bus pirmosios JAV ir Rusijos prezidentų tiesioginės derybos nuo Maskvos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metų vasarį.
D. Trumpas taip pat sukritikavo Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį už teritorinių nuolaidų atmetimą.
Baiminamasi, kad D. Trumpas leisis į teritorinius kompromisus, todėl, reaguodami į būsimą susitikimą, Europos vadovai trečiadienį planuoja atskiras derybas su JAV prezidentu ir V. Zelenskiu.
Pirmuosius savo darbo mėnesius Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas, teigęs, kad vos tapęs prezidentu karą Ukrainoje užbaigs per 24 valandas, praleido bandydamas tarpininkauti taikos siekiui. Tačiau keli derybų raundai Stambule, telefoniniai pokalbiai ir diplomatų vizitai Maskvoje nepadėjo pasiekti proveržio.
D. Trumpas sumenkino proveržio Aliaskoje galimybę, tačiau nurodė, kad tikisi „konstruktyvių pokalbių“ su Kremliaus šeimininku.
„Tai iš tikrųjų yra šiek tiek pažintinis susitikimas“, – žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas.
„Pažiūrėsime, ką jis turi galvoje, ir jei tai bus sąžiningas susitarimas, atskleisiu jį Europos Sąjungos vadovams ir NATO vadovams, taip pat prezidentui Zelenskiui, – pareiškė D. Trumpas. – Galiu pasakyti – daug sėkmės, kovokite toliau. Arba pasakysiu, kad galime susitarti.“
Antradienį Europos Sąjungos (ES) lyderiai pabrėžė „prigimtinę Ukrainos teisę pačiai pasirinkti savo likimą“.
„Teisinga ir ilgalaikė taika, užtikrinanti stabilumą ir saugumą, turi atitikti tarptautinę teisę, įskaitant nepriklausomybės, suvereniteto, teritorinio vientisumo principus ir tai, kad tarptautinės sienos negali būti keičiamos jėga“, – teigė ES lyderiai.
„Tai niekada neveikė su Rusija“
V. Zelenskis atmeta bet kokią galimybę Rusijai atiduoti užgrobtas teritorijas.
D. Trumpas, vasario mėnesį Baltuosiuose rūmuose vykusiame susitikime viešai kritikavęs Ukrainos prezidentą, dabar sako, kad jį trikdo V. Zelenskio pozicija ir teigė, jog reikės atiduoti žemes.
„Bus kažkiek apsikeitimo, bus tam tikrų pokyčių kalbant apie teritoriją“, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Tačiau D. Trumpas sakė, kad jis taip pat pasakys V. Putinui, jog Rusija privalo užbaigti karą.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas planuoja trečiadienį, likus dviem dienoms iki JAV ir Rusijos viršūnių susitikimo Aliaskoje, surengti derybas su Amerikos ir Ukrainos prezidentais bei Europos lyderiais.
F. Merzo biuras pirmadienį paskelbė, kad kancleris aptars karą Ukrainoje su „Suomijos, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės (JK), Italijos, Lenkijos, Ukrainos lyderiais, Europos Komisijos (EK) ir Europos Vadovų Tarybos (EVT) vadovais, NATO generaliniu sekretoriumi, taip pat JAV prezidentu ir jo atstovu“.
Jie aptars „galimybes daryti spaudimą Rusijai“ ir „galimų taikos derybų bei susijusių teritorinių pretenzijų ir saugumo klausimų rengimą“, teigiama pareiškime.
ES užsienio reikalų ministrai pirmadienį surengė derybas su kolega iš Ukrainos Andrijumi Sybiha ir aptarė galimybę įvesti 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai.
Po derybų ES užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sakė, kad kol Rusija nesutiks „visiškai ir besąlygiškai nutraukti ugnį, neturėtume net diskutuoti apie jokias nuolaidas“.
„Tai niekada neveikė su Rusija praeityje ir neveiks su Putinu šiandien“, – pareiškė K. Kallas.
V. Zelenskis dar kartą perspėjo nepasiduoti Kremliaus šeimininko keliamiems reikalavimams.
„Rusija atsisako nutraukti žudynes, todėl neturi gauti jokio atlygio ar naudos. Ir tai ne tik moralinė, bet ir racionali pozicija“, – socialiniuose tinkluose nurodė V. Zelenskis.
„Nuolaidos nepadeda įtikinti žudiko“, – pridūrė jis.
Galėtų dalyvauti derybose ateityje
CNN paklaustas, ar V. Zelenskis galėtų dalyvauti susitikime, JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris atsakė: „Taip, manau, kad tai tikrai įmanoma.“
„Žinoma, negali būti susitarimo, kuriam nepritaria visi jo dalyviai. Ir, žinoma, akivaizdu, kad užbaigti šį karą yra didžiausias prioritetas“, – kalbėjo jis.
D. Trumpas, pirmadienį paklaustas apie V. Zelenskio pakvietimą į Aliaską, užsiminė, kad Ukrainos lyderis galėtų dalyvauti derybose ateityje.
„Būsiu ten, jei jiems reikės, bet noriu, kad būtų surengtas abiejų lyderių susitikimas“, – teigė JAV prezidentas.
Kol kas neaišku, ar V. Putinas sutiktų surengti dvišalį susitikimą su Ukrainos prezidentu.
Rusija dažnai ragina Kyjivą faktiškai pasitraukti iš keturių Ukrainos sričių, kurias Maskva teigia aneksavusi. Ukraina šį reikalavimą vadina nepriimtinu.
Kremliaus šeimininkas taip pat nori, kad Ukraina atsisakytų ambicijų įstoti į NATO ir nebegautų karinės paramos iš Vakarų.
Pastaruoju metu abi pusės yra suintensyvinusios atakas, o pirmadienį Rusijos gynybos ministerija pirmadienį pranešė, kad jos pajėgos užėmė Fedorivkos kaimą Donecko srityje.