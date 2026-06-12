Tūkstančiai albanų protestavo prieš poilsio komplekso projektą, siejamą su Trumpu

Čia jau daugiau nei savaitę vyksta kasdienės demonstracijos prieš šį projektą, siejamą su D. Trumpo dukte Ivanka Trump ir jos vyru Jaredu Kushneriu.
Protestuotojai teigia, kad apie 4,6 mlrd. JAV dolerių (4 mlrd. eurų) vertės prabangių viešbučių projektas, kurį numatyta statyti saugomoje teritorijoje šalies Adrijos jūros pakrantėje, kelia grėsmę aplinkai ir netoliese esančiai lagūnai, kuri yra labai svarbi migruojantiems paukščiams.
Be to, vystytojai tikisi paversti negyvenamą Sazanio salą, kuri kadaise buvo slapta komunistų karinė bazė, prašmatnia turistų traukos kryptimi.
Ketvirtadienio vakarą, kaip ir ankstesniuose mitinguose, minia žygiavo link vyriausybės būstinės pagrindiniame Tiranos bulvare. Žmonės į viršų kėlė plakatus su užrašais „Albanija neparduodama“ ir ragino ministrą pirmininką Edį Ramą atsistatydinti.
„Mes nenorime tokio tipo investicijų, nes jos gali pakenkti mūsų aplinkai ir pakeisti šią vietą visiems laikams“, – naujienų agentūrai AFP sausakimšame bulvare sakė studentė Teftalia Papa.
Jai antrino protestuotojas Fadelis Dia, kuris vadovauja IT įmonei.
„Projektas Zvernece sunaikins mūsų gamtą, jis bus statomas saugomoje žemėje, gamtos rezervate, todėl tai pakenks mūsų šalies, kaip turistų traukos krypties, įvaizdžiui“, – teigė jaunas vyras, apsisiautęs tamsiai raudona ir juoda Albanijos vėliava.
„Įkyrėjo“
Neramumai prasidėjo nedideliame proteste Zvernece gegužės pabaigoje. Prieš tai darbininkai įrengė spygliuotą vielą, kuria apjuosė dalį projektui numatyto gamtos rezervato.
Internete greitai išplito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti paplūdimyje esantys buldozeriai ir smurtiniai susirėmimai su privačios apsaugos darbuotojais. Tai sukėlė visuomenės pasipiktinimą.
Į gatves toliau einant daugybei protestuotojų, daugelis jų liejo nusivylimą dėl korupcijos šioje Balkanų šalyje ir reikalavo, kad E. Rama atsistatydintų.
„Žmonėms įkyrėjo“, – sakė mitinge dalyvavęs universiteto lektorius Ervinas Goci.
Atmosfera jam priminė praėjusio amžiaus devintąjį dešimtmetį, kai žlugo Albanijos komunistinė vyriausybė, kalbėjo jis.
„Atsikratykime visos šios politinės klasės ir pradėkime naują Albaniją“, – teigė mitinguotojas.
Susirūpinimas dėl projekto poveikio aplinkai jau paskatino Briuselį pateikti perspėjimus, kad dėl to gali sulėtėti Albanijos stojimo į Europos Sąjungą procesas, o tai yra vienas iš pagrindinių E. Ramos politinių tikslų.
Ministras pirmininkas ne kartą sumenkino protestuotojų susirūpinimą ir primygtinai tvirtino, kad projektas dar nepatvirtintas ir „nėra pagrindo nerimauti“.
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