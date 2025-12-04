Turkija metams pratęsė dujų sutartis su Rusija

Sutartys dabar galios iki 2026 m. pabaigos, Ankaroje žurnalistams sakė energetikos viceministras Ahmrtas Beratas Conkaras.
Turkija Rusijos tiekimo dalį jau sumažino iki 40 proc. Tikslas yra tolesnis sumažinimas iki 25 proc. Turkija esą nenori būti priklausoma nuo vienos šalies.
„Tačiau šiuo metu Turkijai dar reikia dujų iš Rusijos, Azerbaidžano ir kitų turimų šaltinių“, – kalbėjo viceministras. Tai supranta ir JAV, pridūrė jis, turėdamas omenyje JAV prezidentą Donaldą Trumpą. Šis per prezidento Recepo Tayyipo Erdogano vizitą Vašingtone pareikalavo, kad Turkija nebepirktų naftos ar dujų iš Rusijos.
Kad sumažintų priklausomybę nuo importo, Turkija taip pat siekia daugiau naudoti savo išteklius, pavyzdžiui, dujas iš Juodosios jūros. R. T. Erdoganas prieš penkerius metus paskelbė, kad prie Turkijos šiaurinės pakrantės aptikta 320 mlrd. kubinių metrų dujų. Gavyba prasidėjo 2023 m. Nors iki šiol iš Juodosios jūros galima patenkinti tik nedidelę dalį dujų poreikio, vyriausybė siekia iki 2028 m. 25 proc. vidaus poreikio padengti iš vadinamojo Sakarya dujų telkinio.
