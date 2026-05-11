TVF įspėja apie „neišvengiamas“ DI keliamas grėsmes

„TVF analizė rodo, kad ekstremalių kibernetinių incidentų nuostoliai galėtų sukelti finansavimo sunkumų, kelti mokumo problemų ir sutrikdyti platesnius rinkos procesus“, – savo naujoje ataskaitoje įspėjo TVF.
Tyrimo autoriai atkreipia dėmesį į riziką, kurią kelia labai tarpusavyje susijusi pasaulinės finansų sistemos struktūra, ir teigia, kad pažangūs DI modeliai gali „smarkiai sumažinti“ pažeidžiamumų išnaudojimo laiką ir sąnaudas.
Šis įspėjimas paskelbtas praėjus kelioms savaitėms po to, kai DI bendrovė „Anthropic“ perspėjo, kad jos dar neišleistas modelis „Mythos“ yra nepaprastai veiksmingas ieškant ir išnaudojant tokias silpnąsias vietas. Modelis esą yra ypač veiksmingas nustatant pažeidžiamumą, apie kurį kūrėjai ir vartotojai anksčiau nežinojo. Kibernetinių įsilaužėlių rankose tokie pažeidžiamumai laikomi ypač pavojingais.
Praėjusią savaitę Baltųjų rūmų ekonomikos patarėjas Kevinas Hassettas „Fox News“ teigė, kad „visos vyriausybės“ ir privačiojo sektoriaus pastangos yra nukreiptos į minėto modelio išbandymą ir užtikrinimą, kad jis nepadarytų žalos JAV verslui ar vyriausybei.
Kiek anksčiau JAV vyriausybė paskelbė apie politikos pokytį, pagal kurį ji turės prieigą prie technologijų gigantų naujų DI modelių, kad galėtų juos įvertinti prieš jų išleidimą.
TVF įspėjo, kad besivystančios ekonomikos, „kurios dažnai susiduria su didesniais išteklių apribojimais, gali būti neproporcingai pažeidžiamos ir smarkiai nukentėti nuo įsilaužėlių, besitaikančių į regionus su silpnesne gynyba“.
TVF ataskaitos autoriai teigė, kad rizika yra sisteminė, apima įvairius sektorius ir kelia užkrato grėsmę, o priklausomybė nuo nedidelio skaičiaus platformų ir debesijos paslaugų teikėjų gali padidinti „bet kokio išnaudoto silpnojo taško poveikį“.
„Apsaugos priemonės neišvengiamai bus įveiktos, todėl atsparumas taip pat turi būti prioritetas, ypač siekiant apriboti incidentų plitimą ir užtikrinti greitą atkūrimą“, – teigiama ataskaitoje.
TVF vadovė Kristalina Georgieva praėjusį mėnesį įspėjo, kad pasaulinė finansų sistema nėra pasirengusi DI keliamoms kibernetinio saugumo grėsmėms.
„Labai norėtume, kad daugiau dėmesio būtų skiriama apsaugos priemonėms, kurios yra būtinos finansiniam stabilumui užtikrinti DI pasaulyje“, – „CBS News“ sakė ji ir pabrėžė pasaulinio bendradarbiavimo šiuo klausimu svarbą.
