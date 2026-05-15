TVF įžvelgia pavojų pasaulio ekonomikos augimo prognozėms

Praėjusį mėnesį TVF paskelbtoje pasaulio ekonominėje apžvalgoje buvo prognozuojama, kad pagal bazinį scenarijų pasaulio ekonomikos augimas šiemet sulėtės iki 3,1 proc., tačiau buvo įspėta, kad perspektyvos bus dar niūresnės, jei karas užsitęs.
Pagal nepalankų scenarijų, kai naftos kainos ilgiau išlieka aukštos, infliacijos lūkesčiai tampa mažiau stabilūs, o finansinės sąlygos sugriežtėja, augimas sulėtės iki 2,5 proc., tuomet teigė TVF.
Ketvirtadienį fondo atstovė spaudai teigė, kad pasaulio ekonomika artėja prie mažiau palankaus scenarijaus.
„Mes artėjame prie nepalankaus scenarijaus, tačiau infliacijos lūkesčiai vis dar yra pakankamai stabilūs, o finansinės sąlygos tebėra palankios“, – žurnalistams Vašingtone sakė Julie Kozack (Džiuli Kozak).
Fondas taip pat turi ir rimtą scenarijų, pagal kurį augimas sulėtės iki 2 proc., o infliacija šoktels iki 6 proc.
Atnaujintą pasaulio ekonomikos apžvalgą TVF turėtų paskelbti liepos mėnesį.
JAV ir Izraelio karas su Iranu sukrėtė pasaulio ekonomiką, nes buvo užblokuotas strategiškai svarbus Hormuzo sąsiauris, per kurį taikos metu gabenamas maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų, kas sukėlė energijos kainų kilimą.
TVF „aktyviai diskutuoja“ su valstybėmis narėmis dėl jų poreikių, ir „daugelis šalių iš tiesų prašo mūsų paramos politikos srityje“, sakė J. Kozack.
Praėjusį mėnesį vykusiuose TVF pavasario susitikimuose vykdomoji direktorė Kristalina Georgieva teigė, kad net 12 šalių gali prireikti fondo finansinės pagalbos, kurios bendra suma siektų 20-50 mlrd. JAV dolerių.
L. Kozack sakė, kad diskusijos dėl šios finansinės pagalbos tęsiasi, tačiau fondas dar nėra pasirengęs atskleisti, kokios tai konkrečios šalys.
TVF atstovė taip pat įspėjo apie karo keliamą grėsmę maisto saugumui, nes dėl blokados sustabdytas trečdalio pasaulio trąšų tiekimas.
„Iš istorijos žinome, kad kai pakyla trąšų kainos, praeina maždaug šeši mėnesiai, kol tai atsispindi maisto kainų kilime, o kai kuriais atvejais – derliaus sumažėjime ir maisto saugumo problemose“, – sakė ji.
