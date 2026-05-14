TVF vadovė negailėjo pagyrų Lenkijai

Trečiadienį Poznanėje ekonominėje konferencijoje dalyvavusi TVF vadovė priminė, kad 1986 metais, kai Lenkija įstojo į TVF, BVP vienam gyventojui sudarė 40 proc. Vakarų Europos lygio, o šalis buvo gilioje krizėje. Tai, kas įvyko vėliau, buvo viena iš didžiausių šiuolaikinių sėkmės istorijų, sakė K. Georgieva ir pridūrė, kad Lenkijos BVP dabar sudaro 80 proc. ES vidurkio, o šalis netrukus prisijungs prie didžiausių pasaulio ekonomikų dvidešimtuko.
Be to, pasak K. Georgievos, Lenkijai pavyko sumažinti pajamų skirtumus ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir parodyti, kad greitas, bet kartu tvarus ir įtrauklus augimas yra įmanomas. Šiame kontekste ji gyrė stiprias Lenkijos institucijas ir makroekonominį stabilumą, kurie padėjo šaliai pasinaudoti prisijungimo prie Europos Sąjungos teikiamais privalumais.
K. Georgieva taip pat gyrė metinį Lenkijos darbo našumo augimą, kuris šiuo metu siekia 3 proc., palyginti su 2 proc. Vidurio ir Rytų Europoje bei 1 proc. euro zonoje.
Tačiau norėdama išlaikyti aukštą ekonomikos augimą Lenkija turėtų spręsti tokias problemas, kaip didėjanti skola dėl padidėjusių gynybos išlaidų, senstanti visuomenė ir žemas inovacijų lygis.
Naujausi duomenys rodo, kad pirmąjį šių metų ketvirtį Lenkijos BVP, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, išaugs 3,6 proc.
Naujausi komentarai