Ukraina pakilo spaudos laisvės indekse: aplenkė JAV ir šešias ES šalis

Abi šalys pagerino savo rodiklius, kai daug kur pasaulyje žiniasklaidos padėtis pablogėjo.
Nepaisant šio reitingo, ES kritikuoja Ukrainos vyriausybę dėl to, kad ši nepanaikino televizijos laidos „TV maratonas“, kuri buvo sukurta 2022 m. sujungus visus pagrindinius naujienų kanalus į vieną karo meto kanalą, kuriam vadovavo valstybė. ES taip pat ragina Ukrainą priimti teisės aktus kovai su privačių interesų grupių įtaka žiniasklaidai, užtikrinti konkurencingą žiniasklaidos rinką ir sukurti nepriklausomą reguliavimo instituciją.
Ukrainos valdžios institucijos taip pat kaltinamos susidorojimu su opozicine žiniasklaida ir žurnalistų nužudymų netyrimu.
Savo 2026 m. indekso analizėje RSF teigia, kad pagerėjęs Ukrainos rezultatas – septyniomis pozicijomis aukštyn į 55 vietą pasaulyje – „išsiskiria kaip santykinė išimtis“.
Organizacija šį pagerėjimą priskiria „dinamiškam Ukrainos žiniasklaidos sektoriui ir Ukrainos žiniasklaidos priemonių atliekamu tiriamuoju darbu, kuriuo siekiama didinti šalies politinio gyvenimo skaidrumą“.
RSF, vertindama spaudos laisvę, atsižvelgia į šalių politinį ir ekonominį kontekstą, sociokultūrinius veiksnius, teisinę sistemą ir žurnalistų saugumą.
Moldova taip pat pasirodė gerai – ji pakilo keturiomis pozicijomis į 31 vietą pasaulyje, todėl prezidentė Maia Sandu platformoje „X“ pasidžiaugė „aukščiausiu balu tarp ES šalių kandidačių ir vienintele Rytų Europos šalimi, turinčia „patenkinamą“ statusą“.
„The Kyiv Independent“ primena, kad JAV šiemet nukrito septyniomis pozicijomis į 64 vietą, o tai reiškia, kad Ukraina atsidūrė aukščiau.
RSF teigia, kad 2025 m. JAV padvigubėjo išpuolių prieš žurnalistus. Primenama, kad prezidento Donaldo Trumpo vadovaujami Baltieji rūmai „cenzūravo vyriausybinius duomenis, bandė išardyti JAV viešuosius transliuotojus, nepriklausomas vyriausybines agentūras pavertė ginklu prieš jo veiksmus kritikuojančią žiniasklaidą, sustabdė pagalbos žiniasklaidos laisvei finansavimą tarptautiniu mastu, kėlė ieškinius nepalankioms žiniasklaidos priemonėms ir darė spaudimą, kad į kitų žiniasklaidos priemonių vadovus būtų skiriami artimi draugai“.
Ukraina RSF indekse aplenkė šešias ES šalis – Italiją (56 vieta), Maltą (67), Bulgariją (71), Vengriją (74), Kiprą (80), Graikiją (86), taip pat Japoniją (62).
