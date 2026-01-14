Ukrainos parlamentas paskyrė Šmyhalį energetikos ministru

Kaip praneša naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentas, šį sprendimą palaikė 248 įstatymų leidėjai.
Prieš įsitraukdamas į politiką D. Šmyhalis nuo 2017 iki 2019 m. ėjo įmonės „DTEK Zachidenergo“ generalinio direktoriaus pavaduotojo socialinių reikalų klausimais pareigas ir dirbo Burštyno šiluminės elektrinės direktoriumi. Nuo 2019 m. rugpjūčio iki 2020 m. vasario D. Šmyhalis ėjo Ivano Frankivsko srities valstybinės administracijos vadovo pareigas.
Nuo 2020 m. vasario 4 d. iki kovo 4 d. jis buvo Ukrainos ministro pirmininko pavaduotojas ir bendruomenių ir teritorijų plėtros ministras. 2020 m. kovo 4 d. jis buvo paskirtas ministru pirmininku ir ėjo šias pareigas ilgiausią laikotarpį Ukrainos istorijoje. 2025 m. liepos 17-ąją D. Šmyhalis buvo paskirtas gynybos ministru.
Sausio 9 d. Aukščiausioji Rada gavo gynybos ministro D. Šmyhalio ir pirmojo ministrės pirmininkės pavaduotojo, skaitmeninės transformacijos ministro Mychailo Fedorovo atsistatydinimo laiškus. Sausio 13 d. Rada pritarė M. Fedorovo, D. Šmyhalio ir Ukrainos saugumo tarnybos (SBU) vadovo Vasylio Maliuko atsistatydinimui.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė skirti D. Šmyhalį pirmuoju ministrės pirmininkės pavaduotoju ir energetikos ministru.
