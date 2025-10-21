Užsitęsus uždarymui, JAV atostogų išleidžiami branduolinio saugumo administracijos darbuotojai

Aklavietei užsitęsus ketvirtą savaitę, maždaug 1 400 Nacionalinės branduolinio saugumo administracijos (NNSA) darbuotojų turėtų gauti pranešimus, kad jie išleidžiami neapmokamų atostogų.
„Dėl demokratų uždarymo maždaug 1 400 NNSA federalinių darbuotojų bus išleisti atostogų nuo šiandien, spalio 20 d., o beveik 400 NNSA federalinių darbuotojų toliau dirbs siekdami užtikrinti turto apsaugą ir žmonių gyvybes“, – sakoma Energetikos departamento atstovo pranešime.
JAV turi 5 177 branduolinių kovinių galvučių arsenalą, iš kurių apie 1 770 yra parengtos naudojimui, rodo pasaulinio saugumo ne pelno organizacijos „Bulletin of the Atomic Scientists“ duomenys.
NNSA, kuri prižiūri 60 tūkst. rangovų, yra atsakinga už ginklų kūrimą, gamybą, aptarnavimą ir apsaugą.
Energetikos departamentas iš karto neatsakė į prašymą pateikti komentarą, tačiau CNN pranešė, kad pirmiausia neapmokamų atostogų bus išleidžiami branduolinius ginklus surenkančių objektų, tokių kaip „Pantex“ Teksase ir „Y-12“ Tenesyje, darbuotojai.
Jau 20 dienų JAV vyksta ilgiausias visų laikų vyriausybės veiklos uždarymas – trečias pagal trukmę, įskaičiavus ir dalinius sustabdymus.
Prezidentas Donaldas Trumpas didina spaudimą demokratams, kad šie balsuotų kartu su respublikonais ir vėl atidarytų vyriausybę, vis grėsmingiau žadėdamas mažinti viešųjų paslaugų apimtis ir plėsti masinius atleidimus.
„Taigi mes tikimės, kad demokratai nebebus tokie bepročiai ir kad gana greitai sulauksime balsavimo. Ir girdėjau, kad jie irgi pradeda taip manyti“, – sakė D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose.
Baltųjų rūmų Nacionalinės ekonomikos tarybos direktorius Kevinas Hassettas televizijai CNBC sakė, kad tikisi uždarymo pabaigos „kuriuo nors metu šią savaitę“ – tačiau perspėjo demokratus dėl „griežtesnių priemonių... siekiant susodinti juos prie derybų stalo“, jei jis tęsis toliau.
„Pavojus Amerikos žmonėms“
Pagrindinė demokratų sąlyga, kad jie paremtų Atstovų Rūmų patvirtintą finansavimo nutarimą, pagal kurį vyriausybė būtų vėl atidaryta iki lapkričio pabaigos, yra pasibaigusių sveikatos apsaugos subsidijų 24 milijonams amerikiečių atnaujinimas.
Senato respublikonai pasiūlė balsuoti dėl subsidijų atnaujinimo, tačiau daugelis demokratų tvirtina, kad bet koks susitarimas aukštuosiuose rūmuose bus beprasmis be D. Trumpo ir Atstovų Rūmų pirmininko Mike‘o Johnsono parašo.
Senato balsavimas pirmadienio vakarą dėl Atstovų Rūmų rezoliucijos dėl vyriausybės darbo atnaujinimo žlugo jau 11-ąjį kartą.
M. Johnsonas yra pareiškęs, kad Atstovų Rūmai nedirbs tol, kol nesibaigs uždarymas, ir jau nuo rugsėjo 19 d. nevyksta posėdžiai.
„Kiekviena diena, kai vyriausybė yra uždaryta, kelia pavojų Amerikos žmonėms“, – pirmadienį žurnalistams sakė M. Johnsonas, paklaustas apie NNSA darbuotojų išleidimą atostogų.
Jis perspėjo, kad atsilikimas nuo JAV priešininkų branduolinio ginklavimosi varžybose būtų labai rimta grėsmė šalies, kaip „paskutinės didžiosios supervalstybės“, statusui.
D. Trumpas aiškiai parodė, kad, jo nuomone, respublikonai laimi informacinį karą, ir iki šiol nejautė poreikio įsikišti.
Tačiau demokratų strategai įsitikinę, kad jie gali prikišti respublikonams kaltę dėl sparčiai kylančių įmokų ir sveikatos apsaugos paslaugų apimties sumažėjimo, kuris 2026 m. lauks milijonų amerikiečių, jei nebus imtasi jokių veiksmų.
„Džordžijoje, Virdžinijoje ir Merilande žmonės dabar sužino, kad jų sveikatos draudimo įmokos netrukus išaugs, kai kuriais atvejais daugiau nei 2 000 dolerių per mėnesį, iš viso 24 tūkst. dolerių per metus, – žurnalistams sakė Atstovų Rūmų mažumos lyderis Hakeemas Jeffriesas. – Niekas negali sau leisti tokio padidėjimo.“
Federaliniai tarnautojai – kuriems paprastai atlyginimas mokamas kas dvi savaites – ketvirtadienį pirmą kartą greičiausiai negaus visos sumos, o užmokestis kariams yra dar vienas klausimas, verčiantis įstatymų leidėjus siekti susitarimo.
Senatas savaitės viduryje turėtų svarstyti teisės aktą, kuris leistų kariškiams ir kitiems federaliniams darbuotojams gauti atlyginimą, nors neaišku, ar šioms pastangoms pritars pakankamai demokratų.
