Varšuvoje įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu

Tai naujausias iš virtinės draudimų Lenkijos miestuose, kurie sulaukė visuomenės palaikymo ir po kurių sumažėjo sulaikymų už su alkoholiu susijusius nusižengimus.
Lenkija yra viena iš Europos Sąjungos (ES) šalių, kurioje mirtingumas dėl alkoholio vartojimo yra didžiausias.
Naujasis draudimas priimtas po bandomųjų programų dviejuose centriniuose Varšuvos rajonuose, kur prekiauti alkoholiu parduotuvėse ir degalinėse buvo uždrausta nuo 22 val. iki 6 val. ryto.
Draudimas apima tą patį laiką ir tas pačias pardavimo vietas kaip ir bandomuoju režimu.
Taisyklių nesilaikančioms įmonėms grės baudos arba prekybos alkoholiu licencijų praradimas.
Naktinė prekyba alkoholiu ir toliau bus leidžiama restoranuose, baruose, pramogų vietose ir neapmuitinamose parduotuvėse Varšuvos Šopeno oro uoste.
„Ankstesni žingsniai parodė, kad tai, ką darome, yra prasminga“, – sakė Varšuvos meras Rafalas Trzaskowskis.
Daugiau nei 200 Lenkijos savivaldybių jau uždraudė alkoholio pardavimą naktį parduotuvėse ir degalinėse. Naktinis draudimas galioja tokiuose miestuose kaip Krokuva, Bydgoščius, Gdanskas ir Ščecinas.
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