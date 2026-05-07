Vatikanas: pokalbiuose su JAV aptarta būtinybė nenuilstamai dirbti taikos labui

Susitikę su M. Rubio, popiežius Leonas XIV ir Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolinas (Pjetras Parolinas) taip pat išreiškė „bendrą įsipareigojimą puoselėti gerus dvišalius Šventojo Sosto ir Jungtinių Amerikos Valstijų santykius“, rašoma Vatikano paskelbtame pranešime.
Taip pat, pasak pranešimo, buvo apsikeista nuomonėmis apie regioninę ir tarptautinę padėtį, ypatingą dėmesį skiriant karo, politinės įtampos ir sudėtingų humanitarinių situacijų paveiktoms šalims.
JAV valstybės departamentas kiek anksčiau pranešė, kad popiežiaus Leono XIV ir JAV valstybės sekretoriaus pokalbiuose, įvykusiuose po kelių savaičių, kai tarp Vatikano ir Baltųjų rūmų tvyrojo įtampa, buvo akcentuoti stiprūs santykiai tarp JAV ir Vatikano.
Susitikimas su popiežiumi „pabrėžė stiprius Jungtinių Valstijų ir Šventojo Sosto santykius bei bendrą įsipareigojimą puoselėti taiką ir žmogaus orumą“, sakė atstovas spaudai Tommy Pigottas (Tomis Pigotas).
Pasak T. Pigotto, M. Rubio ir popiežius taip pat aptarė situaciją Artimuosiuose Rytuose bei abiem pusėms svarbias temas Vakarų pusrutulyje.
Atskirame pranešime apie susitikimą su kardinolu P. Parolinu T. Pigottas nurodė, kad abu diplomatai aptarė vykdomas humanitarines pastangas Vakarų pusrutulyje ir pastangas pasiekti tvarią taiką Artimuosiuose Rytuose. Pareiškime teigiama, kad diskusija atspindėjo ilgalaikę JAV ir Vatikano partnerystę puoselėjant religijos laisvę.
Pokalbiai buvo draugiški ir konstruktyvūs, naujienų agentūrai AFP sakė neįvardytas Valstybės departamento pareigūnas.
JAV valstybės sekretorius su popiežiumi ir su Vatikano valstybės sekretoriumi susitiko per pustrečios valandos trukusį vizitą. Jis surengtas po neeilinės JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) kritikos popiežiui dėl jo antikarinės pozicijos.
