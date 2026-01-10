Venesuela derasi su JAV dėl diplomatinių santykių atkūrimo

Venesuelos valdžios atstovai penktadienį teigė Karakase pradėję diskusijas su JAV diplomatais. Tai bendradarbiavimo ženklas po N. Maduro sulaikymo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo pareiškimų, kad dabar jis valdo šią Pietų Amerikos šalį.
Teigiama, kad JAV pasiuntiniai atvyko į Venesuelą aptarti ambasados veiklos atnaujinimo galimybių. Tuo metu D. Trumpas Vašingtone susitiko su JAV naftos bendrovių vadovais ir aptarė planus išgauti Venesuelos naftą.
„Laikinosios prezidentės Delcy Rodriguez vyriausybė nusprendė inicijuoti preliminarų diplomatinį procesą su Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybe, kuriuo siekiama atkurti diplomatines misijas abejose šalyse“, – pareiškė Venesuelos užsienio reikalų ministras Yvanas Gilas.
Anonimiškai kalbėjęs JAV pareigūnas atskleidė, kad į Venesuelą nuvyko Johnas McNamara, JAV reikalų patikėtinis Kolumbijoje, aukščiausio rango JAV pareigūnas šioje šalyje. Jis atliks pirminį vertinimą dėl galimybės ambasadai atnaujinti veiklą Venesueloje.
Venesuela paskelbė, kad ji atsakys tuo pačiu ir nusiųs savo delegaciją į Vašingtoną.
Vis dėlto D. Rodriguez pasmerkė JAV įvykdytą „rimtą, nusikalstamą, neteisėtą ir nelegitimią ataką“ ir žadėjo, kad į tokią JAV agresiją Karakasas reaguos diplomatinėmis priemonėmis.
Anksčiau D. Trumpas sakė, kad JAV valdys Venesuelą, o JAV naftos bendrovės investuos milijardus dolerių, kad atkurtų nustekentą šalies energetikos infrastruktūrą ir išgautų naftą. Naftos eksportas yra svarbiausias Venesuelos vyriausybės pajamų ir užsienio valiutos šaltinis. Pastaraisiais metais Kinija buvo didžiausia Venesuelos žalios naftos pirkėja.
JAV ir Venesuela diplomatinius santykius nutraukė 2019 m., per pirmąją D. Trumpo kadenciją. Tuo metu JAV reikalavo pripažinti opozicijos lyderį Juaną Guaido tikruoju Venesuelos prezidentu, o tai įsiutino N. Maduro, kuris išsaugojo savo tvirtą valdžią.
