Venesuelos parlamente – atvira parama Maduro, kritika jį suėmusioms JAV

„JAV prezidentas Trumpas teigia esąs pasaulio prokuroras, teisėjas ir policininkas“, – per Venesuelos Nacionalinės Asamblėjos inauguracinę sesiją kreipdamasis į savo kolegas sakė vyresnysis įstatymų leidėjas Fernando Soto Rojas.
„Mes sakome: jums nepavyks. Ir galiausiai pasitelksime visą savo solidarumą, kad mūsų teisėtas prezidentas Nicolas Maduro triumfuodamas sugrįžtų į Miraflores“, – pridūrė jis, omenyje turėdamas Venesuelos prezidentūrą.
N. Maduro sūnus, įstatymų leidėjas Nicolas Maduro Morosas, toje pačioje sesijoje pažadėjo, kad nuverstasis jo tėvas ir nušalintoji pirmoji ponia Cilia Flores grįš į Venesuelą.
„Anksčiau ar vėliau jie bus su mumis... Jie sugrįš“, – kalbėjo jis.
Naujieji Venesuelos parlamento nariai buvo išrinkti praėjusių metų gegužę per rinkimus, kuriuos didžioji dalis opozicijos boikotavo, todėl 256 iš 286 vietų atiteko valdančiajai Venesuelos vieningajai socialistų partijai (PSUV) ir jos sąjungininkams.
„Pirmyn, Nico!“ buvo vienas iš N. Maduro 2024 m. prezidento rinkimų, kurių rezultatus opozicija ir dešimtys pasaulio sostinių pasmerkė ir pavadino suklastotais, kampanijos šūkių.
Po to, kai JAV šeštadienį ryte surengė įžūlią karinę operaciją, pasibaigusią N. Maduro areštu, Venesuelos lyderis pirmadienį atvyko į Niujorko teismą, kur bus teisiamas dėl narkotikų kontrabandos.
Laikinosios šalies vadovės pareigas eina jo buvusi viceprezidentė Delcy Rodriguez, kuriai paramą reiškia ir Venesuelos kariuomenė.
