Vengrijoje – skandalas dėl Viktoro Orbano šeimos vilos su zebrais

Apie tai praneša vengrų portalas HVG ir kita šalies žiniasklaida.
V. Orbano administracijos vadovas Gergely Gulyasas savo ruožtu sakė, kad ten yra įprasta valda, o pats V. Orbanas teigia, kad tai nebaigtas statyti jo tėvo ūkis.
Nepriklausomas parlamentaras Akosas Hadhazy pasidalijo tiek naujomis nuotraukomis iš V. Orbano šeimos vilos Hatvanpustoje, tiek fotografijomis, darytomis prieš ketverius metus.
„Na, jei tai yra ūkis, tai labai keistas ūkis“, – rašė A. Hadhazy savo „Facebook“ paskyroje.
Jis atkreipia dėmesį, kad „po parko grindiniu įrengtas šildymo kabelis, kad iškritus sniegui premjeras pats neturėtų jo valyti (tuomet grindinys tapo brangiausiu įmanomu grindiniu)“.
Savaitgalį A. Hadhazy sukvietė žmones prie Hatvanpustos. Per šį vizitą dalyviai galėjo nuo kopėčių pažvelgti į kruopščiai aptvertą teritoriją.
Į akciją susirinko keletas tūkstančių žmonių, visi norėdami patys įsitikinti, ar tai iš tiesų yra V. Orbano tėvui priklausanti nebaigta statyti ferma, ar baroko stiliaus pilis su biblioteka, promenada, koplyčia, palmių sodu, saulės energijos jėgaine, fontanais, požeminiu garažu, tvenkiniu ir privačiu zoologijos sodu.
Vengrijos žurnalistai palygino savo pamatytus vaizdus su 2014 metais, kai protestuotojai pirmą kartą įžengė į buvusio Ukrainos prezidento Viktoro Janukovyčiaus namus.
Ukrainoje V. Janukovyčius gyveno itin prabangiai: prie Kyjivo pasistatė didžiulius rūmus su žvėrynu, taip pat turėjo klasikinių automobilių kolekciją, vertą milijonų dolerių. Auksinis duonos kepalas, kurį V. Janukovyčius demonstruodavo savo svečiams, tapo liaudies pasišlykštėjimo jo režimu simboliu.
