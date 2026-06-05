 Vladimiras Putinas sako nematąs prasmės dabar susitikti su Volodymyru Zelenskiu

Vladimiras Putinas sako nematąs prasmės dabar susitikti su Volodymyru Zelenskiu

2026-06-05 20:20
BNS inf.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas penktadienį pareiškė nematantis jokios prasmės susitikti su Ukrainos vadovu Volodymyru Zelenskiu, kol nebus parengtas taikos susitarimas.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

Taip Rusijos lyderis atmetė Ukrainos vadovo viešame laiške išsakytą raginimą surengti tiesioginį susitikimą.

„Nematau prasmės susitikti. Ukrainos pusei prasminga tik sustabdyti mūsų ginkluotųjų pajėgų puolimą. Tai viskas. Ir mums reikia susitarimų“, – Sankt Peterburge vykstančiame Rusijos ekonomikos forume kalbėjo V. Putinas.

„Tegul dirba ekspertai, parengia tam tikrus sprendimus, o tada galėsime susitikti“, – pridūrė Kremliaus šeimininkas.

Rusijos prezidentas penktadienį taip pat pareiškė, esą karas Ukrainoje baigsis tik tada, kai Maskva pasieks savo tikslus.

„Kariniai veiksmai kada nors baigsis, mes taip manome. Be jokios abejonės, jie baigsis, kai tik pasieksime tikslus, kuriuos patys sau išsikėlėme“, – sakė V. Putinas.

Rusija reikalauja Ukrainos rytinio Donbaso regiono kontrolės, taip pat griežtų politinių ir karinių apribojimų Ukrainai.

Šiame straipsnyje:
Vladimiras Putinas
Volodymyras Zelenskis
taikos susitarimas

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