Vokietijos ekonomistai apkarpė šalies ekonomikos augimo prognozes

„Ifo“ ir Leibnico institutai savąsias ekonomikos augimo 2025-aisiais prognozes sumažino nuo 0,3 proc. iki 0,2 proc., o Kylio institutas – darbo stipriau – nuo 0,3 proc. iki 0,1 procento.
Institutai teigia, kad sprendimai daugiausia atspindi JAV prezidento Donaldo Trumpo įvestų importo muitų poveikį, taip pat tai, kad Vokietijos vyriausybės žadėtas išlaidų didinimas įgyvendinamas lėčiau nei tikėtasi.
„Nenuspėjama JAV muitų politika apsunkina Vokietijos eksporto ekonomiką. Tačiau pagrindinė problema yra prarastas konkurencingumas tarptautinėse rinkose“, – teigė Leibnico instituto ekspertas Torstenas Schmidtas.
Dėl didelių gamybos sąnaudų ir stiprios Kinijos konkurencijos pagrindinių eksporto produktų srityje didžiausia Europos ekonomika buvo sąstingyje dar prieš Vašingtonui įvedant naujus muitus.
Institutai taip pat apkarpė šalies ekonomikos augimo ateinančiais metais prognozes: Kylio ir „Ifo“ institutai – iki 1,3 proc., o Leibnico institutas – iki 1,1 proc.
