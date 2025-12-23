 Vokietijoje automobiliui įsirėžus į autobusų stotelę sužeisti trys žmonės

2025-12-23 09:16
BNS inf.

Vokietijoje pirmadienį automobilis rėžėsi į autobusų stotelę ir sužeidė tris žmones, vieną iš jų – sunkiai, pranešė pareigūnai.

Vokietijoje automobiliui įsirėžus į autobusų stotelę sužeisti trys žmonės / Scanpix nuotr.

Vairuotojas, 32-jų vyras iš Azerbaidžano, buvo sulaikytas. Avarija įvyko Gisene, maždaug 53 km į šiaurę nuo Frankfurto.

„Tikslios incidento aplinkybės šiuo metu nežinomos“, – teigiama policijos pranešime. Pradėtas tyrimas.

Pasak policijos, vairuotojas, Giseno gyventojas, iš pradžių susidūrė su dviem ta pačia kryptimi važiavusiais automobiliais, o tada rėžėsi į autobusų stotelėje stovėjusius žmones. Tuomet jis toliau važiavo „Audi“ automobiliu, kol sustojo ir buvo sulaikytas pareigūnų.

Daugiau informacijos kol kas nepateikta. 

