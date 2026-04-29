Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas į kritiką siekia atsakyti sveikatos ir biudžeto planais

Tačiau paklaustas apie koalicijos galimybes išlikti iki kadencijos pabaigos, F. Merzas pripažino, kad „niekas nieko negali garantuoti“.
Konservatorių lyderis sveikatos apsaugos reformas, kurias po kelis mėnesius trukusių diskusijų patvirtino ministrų kabinetas Berlyne, pavadino „viena reikšmingiausių pastarųjų dešimtmečių socialinės gerovės reformų“.
F. Merzas patiria vis didesnį spaudimą, nes jam sunkiai sekasi įgyvendinti pažadus dėl plataus masto reformų ir Vokietijos stagnuojančios ekonomikos atgaivinimo.
Trečiadienio susitarimas „rodo, kad ši koalicija nori ir gali priimti sprendimus“, po ministrų kabineto posėdžio žurnalistams Berlyne sakė F. Merzas.
„Galime leistis į kompromisus ir derėtis, net jei kartais viskas šiek tiek svyruoja“, – pridūrė jis.
„Tai tiesiog proceso dalis“, – teigė kancleris.
Konservatorių kancleris į valdžią atėjo pasinaudojęs plačiai paplitusiu visuomenės nepasitenkinimu besivaidijančia jo pirmtako Olafo Scholzo (Olafo Šolco) trišale koalicija.
Tačiau paties F. Merzo populiarumas smuko jam artėjant prie pirmųjų metų šiame poste sukakties – antradienį paskelbtos apklausos duomenimis, 83 proc. vokiečių yra nepatenkinti jo darbu.
„Kartais įkaitusios“
Pranešama, kad pastarosiomis savaitėmis įtampa tarp F. Merzo ir jo jaunesniųjų koalicijos partnerių, centro kairiųjų socialdemokratų (SPD), išaugo, nes F. Merzo konservatoriai reikalavo griežtai karpyti socialines programas.
Vokietijoje nuolat auga sveikatos draudimo išlaidos, nes šalis sensta, o priežiūros išlaidos didėja.
„Turėjome sustabdyti šią tendenciją, kad sistema apskritai išliktų prieinama“, – trečiadienį sakė F. Merzas, teigdamas, kad be reformų iki 2027 metų gresia 15 mlrd. eurų deficitas, kuris iki 2030 metų gali pasiekti 40 mlrd. eurų.
F. Merzas užsiminė apie „kartais įkaitusias diskusijas“ tarp partnerių, tačiau vis dėlto savo koaliciją apibūdino kaip „ryžtingą ir galinčią veikti“.
Kelios pastarojo meto nuomonių apklausos parodė, kad F. Merzo konservatorių blokas praranda pozicijas ir aiškiai atsilieka nuo kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD).
Antradienį paskelbtos „Forsa“ apklausos duomenimis, AfD užėmė pirmąją vietą su 27 proc. balsų, palyginti su 22 proc. F. Merzo CDU/CSU bloko balsų.
Kiek anksčiau šią savaitę F. Merzo partijos narys Christianas von Stettenas (Kristianas fon Štetenas) atsidūrė pirmuosiuose puslapiuose, kai verslo renginyje pareiškė, kad koalicija „tikrai neišsilaikys“ visus ketverius kadencijos metus, rodo dienraščio „Bild“ paskelbtas vaizdo įrašas.
Trečiadienį ministrų kabinetas taip pat patvirtino Vokietijos 2027 metų valstybės biudžeto metmenis, o F. Merzas sakė, kad toliau bus vykdoma pensijų sistemos reforma.
„Aistringos diskusijos“
Finansų ministras Larsas Klingbeilas, SPD lyderis, taip pat einantis vicekanclerio pareigas, trečiadienį taip pat sakė, kad artimiausiomis savaitėmis bus aptariama pajamų mokesčio reforma, kuri turėtų įsigalioti 2027 metais.
Šiuo pakeitimu siekiama „keliais šimtais eurų per metus“ sumažinti mokestinę naštą mažas pajamas gaunantiems namų ūkiams ir padidinti didesnes pajamas gaunančių asmenų įmokas, sakė L. Klingbeilas.
Biudžeto projekte numatyta padidinti išlaidas iki 543,3 mlrd. eurų, įskaitant 105,8 mlrd. eurų kariuomenei.
L. Klingbeilas pripažino, kad koalicijoje vyksta „aistringos diskusijos“ ir smarkiai „prieštaraujančios pozicijos“, tačiau sakė, kad tai yra normali politikos dalis.
Buvusio kanclerio O. Scholzo koalicija žlugo 2024 metų lapkritį po kelis mėnesius trukusių viešų ginčų ir aklavietės dėl to, kaip užlopyti dideles biudžeto skyles.
„Šiuo metu išgyvename laikotarpį, kai susiduriame su itin rimtomis krizėmis, kurių mes nesukėlėme, tačiau kurių padariniai yra visur aplink mus ir daro įtaką mūsų vykdomai politikai“, – sakė L. Klingbeilas.
„Mums tenka neįtikėtinai didelė atsakomybė, ir galiu tik pasakyti, kad mano pasitikėjimas kancleriu yra absoliutus“, – sakė jis.
Ministras pridūrė, kad jis ir kiti SPD lyderiai „taip pat žino atsakomybę, kuri tenka mums užtikrinant koalicijos stabilumą ir atliekant darbus“.
Naujausi komentarai