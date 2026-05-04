Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas neketina atsisakyti bendradarbiavimo su Donaldu Trumpu

„Neatsisakau darbo puoselėjant transatlantinius santykius. Taip pat neatsisakau bendradarbiavimo su Donaldu Trumpu“, – sakė F. Merzas visuomeniniam transliuotojui ARD duotame interviu, kuris bus transliuojamas sekmadienio vakarą.
F. Merzas stengėsi sumenkinti bet kokią įtampą su D. Trumpu, pavyzdžiui, teigdamas, kad netikėtas viešas pranešimas apie JAV ketinimą išvesti 5 tūkst. karių iš bazių Vokietijoje nenustebino ir neturėtų būti vertinamas kaip kerštas.
„Tai gali būti šiek tiek perdedama, bet tai nėra naujiena“, – pokalbių laidos vedėjai Caren Miosgai (Karen Miozgai) sakė F. Merzas.
F. Merzo ir kitų Europos lyderių išsakyta kritika dėl JAV ir Izraelio karo prieš Iraną akivaizdžiai supykdė D. Trumpą. Naujausias nesutarimas kilo po to, kai balandžio 27-ąją F. Merzas pareiškė, kad Iranas prie derybų stalo „žemina“ Vašingtoną.
Tai išprovokavo virtinę piktų Vašingtono reakcijų, įskaitant D. Trumpo komentarus, kad F. Merzas „siaubingai“ atlieka kanclerio pareigas.
Sekmadienį F. Merzas pabrėžė, kad JAV sprendimas dėl karių neturi „jokio ryšio“ su pastarojo meto nesutarimais.
