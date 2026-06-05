Vokietijos kancleris ragina Serbiją apsispręsti dėl savo ateities

Šį pareiškimą F. Merzas išsakė Juodkalnijoje vykusiame Europos Sąjungos (ES) ir Balkanų šalių kandidačių aukščiausiojo lygio susitikime.
„Negali būti jokios svyravimo politikos tarp Rusijos, Kinijos ir Europos“, – susitikime kalbėjo F. Merzas.
Jis pridūrė: „Kai Serbijos atsakymas bus „Europa“, tuomet Europos atsakymas bus „Serbija“.“
„Kelias į Europos Sąjungą Serbijai yra atviras, tačiau Serbija turi apsispręsti, kurioje pusėje ji stovi“, – sakė jis.
6,6 mln. gyventojų turinti Serbija yra didžiausia Vakarų Balkanų šalis ir viena euroskeptiškiausių regiono valstybių. Paramą narystei ES joje reiškia mažiau nei 50 proc. gyventojų.
Belgradas palaiko glaudžius ryšius su Maskva, o praėjusiais metais prezidentas Aleksandaras Vučičius lankėsi Rusijoje, kur dalyvavo pergalės Antrajame pasauliniame kare 80-ųjų metinių minėjimo renginiuose.
Serbija taip pat išlaiko glaudžius ryšius su Kinija ir pastarąjį dešimtmetį gavo naudos iš sparčiai augančių Kinijos investicijų.
Praėjusį mėnesį A. Vučičius lankėsi Kinijoje, kur abi šalys pasirašė daugybę dvišalių susitarimų prekybos, technologijų ir švietimo srityse.
A. Vučičius taip pat dalyvavo penktadienio aukščiausiojo lygio susitikime ir teigė turėjęs „labai gerus susitikimus“ su F. Merzu, Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emanueliu Makronu) bei ES vadovais Ursula von der Leyen (Ursula fon der Lajen) ir Antonio Costa (Antoniju Košta).
„Žinoma, turime įgyvendinti daugybę reformų“, – Serbijos žiniasklaidai sakė A. Vučičius, tačiau pridūrė, kad „niekas neskaitė pamokslų ar paskaitų, su mumis buvo elgiamasi pagarbiai“.
„Mes einame keliu link ES. Tai yra mūsų strateginis tikslas“, – teigė jis.
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