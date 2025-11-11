Vokietijos muzikos kūrėjai laimėjo bylą prieš „OpenAI“

„Tiek dainų tekstų įsiminimas kalbos modeliuose, tiek jų atkūrimas pokalbių roboto rezultatuose yra autorių teisių pažeidimas“, – nusprendė teismas Vokietijos muzikos autorių teisių priežiūros organizacijos GEMA iškeltoje byloje.
GEMA, kurios nariais yra daugiau nei 100 tūkst. kompozitorių, dainų autorių ir leidėjų, byloje atstovauja devynių vokiškų dainų atlikėjams.
2024 m. lapkričio mėnesį draugija pateikė ieškinį, kuriame kaltino „OpenAI“ atgaminant saugomus dainų tekstus neįsigijus licencijų ir nesumokėjus jų kūrėjams.
GEMA teigimu, „OpenAI“ „sistemingai“ naudojo jos repertuarą DI modeliams mokyti, sakoma ankstesniame teismo pareiškime.
„OpenAI“ tvirtino nepažeidusi įstatymo, nes jos kalbos modeliai nesaugo ir nekopijuoja konkrečių duomenų, o savo nustatymuose atspindi tai, ką išmoko, sakoma teismo dokumente.
Dėl DI pokalbių roboto, tai vartotojai yra jo rezultatų kūrėjai ir yra už juos atsakingi, teigė „OpenAI“.
Tačiau antradienį teismas nusprendė, kad ieškovai turi teisę į kompensaciją „tiek dėl tekstų atgaminimo kalbos modeliuose, tiek ir dėl jų atkūrimo rezultatuose“.
„OpenAI“ susidūrė su keliomis teisminėmis bylomis Jungtinėse Valstijose, kur žiniasklaidos organizacijos ir autoriai teigė, kad bendrovės pokalbių robotas ChatGPT buvo apmokytas pagal jų kūrinius be leidimo.
Tačiau Miuncheno byla yra pirmoji didelė tokio pobūdžio byla Europoje, teigia GEMA.
Ši byla gali turėti „gyvybiškai svarbių pasekmių kūrėjų atlyginimui“, po rugsėjo mėnesį vykusio posėdžio sakė GEMA atstovas Kai‘us Welpas.
