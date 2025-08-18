 Volodymyras Zelenskis paragino užtikrinti patikimą ir ilgalaikę taiką Ukrainai ir Europai

2025-08-18 20:29
BNS inf.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį, prieš Vašingtone vyksiančias derybas su Europos sąjungininkais ir JAV prezidentu Donaldu Trumpu (Donaldu Trampu), paragino užtikrinti ilgalaikę taiką Ukrainoje ir Europoje.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / Scanpix nuotr.

„Mūsų pagrindinis tikslas – patikima ir ilgalaikė taika Ukrainai ir visai Europai“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.,

„Turime sustabdyti žudymą, ir dėkoju partneriams, kurie deda pastangas siekdami šio tikslo ir galiausiai tikslo užtikrinti ilgalaikę ir orią taiką“, – teigė jis.

V. Zelenskis pirmadienį akis į akį susitiks su JAV lyderiu. Paskui prie jų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos lyderiai, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).

