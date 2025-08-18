Volodymyras Zelenskis paragino užtikrinti patikimą ir ilgalaikę taiką Ukrainai ir Europai

„Mūsų pagrindinis tikslas – patikima ir ilgalaikė taika Ukrainai ir visai Europai“, – rašė jis socialiniuose tinkluose.,
„Turime sustabdyti žudymą, ir dėkoju partneriams, kurie deda pastangas siekdami šio tikslo ir galiausiai tikslo užtikrinti ilgalaikę ir orią taiką“, – teigė jis.
V. Zelenskis pirmadienį akis į akį susitiks su JAV lyderiu. Paskui prie jų prisijungs Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Suomijos lyderiai, Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir NATO generalinis sekretorius Markas Rutte (Markas Riutė).