Volodymyras Zelenskis: Ukraina ir JAV laikosi „skirtingų pozicijų“ dėl teritorijų atidavimo

„Buvo pakankamai diskutuota dėl teritorijų, ir, atvirai sakant, manau, kad mūsų pozicijos vis dar skiriasi, bet tikiu, kad mano kolegos išgirdo mano asmeninę poziciją“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
Jis taip pat sakė, kad derybose su JAV pasiuntiniais buvo padaryta „pažanga“ Vašingtono saugumo garantijų Ukrainai klausimu.
„Šiuo klausimu padarėme pažangą. Susipažinau su kariuomenės iki šiol parengtomis detalėmis ir jos atrodo labai geros, nors tai tik pirmasis projektas“, – žurnalistams Berlyne sakė V. Zelenskis.
Kiek anksčiau pirmadienį Berlyne baigėsi V. Zelenskio ir JAV pasiuntinių dviejų dienų derybų ratas, kuriame, pasak ukrainiečių derybininko Rustemo Umerovo, buvo padaryta reali pažanga dėl Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo.
Ukraina susiduria su Vašingtono spaudimu skubiai pritarti JAV tarpininkaujamam taikos susitarimui, kurio anksčiau siūlyti variantai kritikų vadinti itin palankiais Kremliui.
Ukraina, nuo 2022-ųjų vasario kovojanti su Rusijos didelio masto invazija, viliasi įtikinti Vašingtoną, kad dėl ugnies nutraukimo turi būti susitarta be išankstinių teritorinių nuolaidų Rusijai.
Europos lyderiai tvirtai laikosi pozicijos, kad bet koks susitarimas turi atnešti teisingą taiką ir nesudaryti sąlygų tolesnei Rusijos agresijai ateityje.
Rusija savo ruožtu užsimena, kad laikysis savo pagrindinių reikalavimų, įskaitant reikalavimus Ukrainai atiduoti savo teritorijų ir niekada neįstoti į NATO.