Volodymyras Zelenskis: Ukrainos ekspertai padės Latvijai apsaugoti oro erdvę

Praėjusią savaitę du ukrainietiški dronai kirto Rusijos sieną, įskrido į Latviją – NATO narę ir ištikimą Ukrainos sąjungininkę – ir, nukritę, apgadino naftos saugyklą. Po šio incidento Latvijos gynybos ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą.
Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silina (Evika Silinia) teigė, kad priešdroninės sistemos nebuvo dislokuotos pakankamai greitai, kad galėtų atremti ketvirtadienio įsibrovimą.
Ukraina paaiškino, kad dronai į Latviją įskrido dėl „Rusijos elektroninės kovos priemonių“.
Trečiadienį V. Zelenskis aukščiausiojo lygio susitikimo Rumunijoje paraštėse susitiko su Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi ir pareiškė, kad Kyjivas nori bendradarbiauti su Latvija siekiant „sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą, skirtą įvairių tipų grėsmėms atremti“.
„Ukraina nusiųs į Latviją savo ekspertus, kad jie pasidalytų patirtimi ir suteiktų tiesioginę pagalbą saugant oro erdvę“, – socialiniuose tinkluose parašė V. Zelenskis.
„Pirminė visų iššūkių ir grėsmių priežastis yra Rusija ir jos agresija. Esu dėkingas, kad šiuo klausimu laikomės bendros pozicijos“, – pridūrė jis.
E. Rinkevičius socialiniame tinkle „X“ pranešė, kad su Ukraina „bus parengtas ilgalaikio bendradarbiavimo gynybos srityje susitarimas“.
Nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį įsiveržė į Ukrainą, trijose buvusiose Baltijos sovietinėse respublikose – Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje – sudužo keletas dronų iš Rusijos ir Ukrainos.
