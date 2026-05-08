Wadephulas apie „Tomahawk“: toliau intensyviai kalbamės su JAV

Paklaustas, ar dar mato galimybių gauti „Tomahawk“, jis laikraščiui „Welt am Sonntag“ sakė: „Ši vyriausybė dirba kiekvieną dieną, kad kiek įmanoma padidintų Vokietijos gynybinius pajėgumus. Apie tai toliau intensyviai kalbamės ir su savo sąjungininkais Jungtinėse Valstijose“.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas gegužės pradžioje laidoje „Caren Miosga“ sakė, kad nebesitiki 2024 m. tuometinio JAV prezidento Joe Bideno pažadėto „Tomahawk“ sparnuotųjų raketų iš JAV atsargų dislokavimo. Donaldo Trumpo administracija šio klausimo kol kas viešai nekomentavo.
Tačiau gynybos ministras Borisas Pistorius neseniai ZDF televizijos laidoje „heute journal“ kalbėjo apie galimą kitą kelią gauti „Tomahawk“.
„Dar prieš pusantrų metų pateikėme oficialią užklausą amerikiečiams dėl galimybės importuoti „Tomahawk“, t. y. galimybės įsigyti. Atsakymo dar negavome“, – teigė B. Pistorius. Tačiau jis pripažino, kad, turint omenyje dabartinę padėtį pasaulyje, dėl to neturi didelių vilčių.
J. Wadephulas dabar sakė, kad jo pokalbių partneris yra JAV valstybės sekretorius Marcas Rubio, su kuriuo jis „konstruktyviai ir draugiškai“ bendradarbiauja.
„JAV lieka nepakeičiamu partneriu tiek ekonominiu, tiek saugumo politikos požiūriu“, – akcentavo jis.
JAV Gynybos departamentas praėjusią savaitę paskelbė, kad per artimiausius 6–12 mėnesių išves iš Vokietijos 5 tūkst. JAV karių.
