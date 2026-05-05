Wadephulas ragina Iraną nutraukti savo „kurstymo politiką“

„Iranas turi atsisakyti savo balistinių raketų programos. Ir Iranas turi atsisakyti savo kurstymo politikos regione“, – sakė jis antradienį Berlyne po susitikimo su kolega iš Izraelio Gideonu Sararu.
J. Wadephulas savo reikalavimą Teheranui argumentavo bendrais Vokietijos ir Izraelio saugumo interesais.
„Kiekvieną dieną yra vis svarbiau, kad Iranas priimtų pasiūlymą derėtis, – kalbėjo J. Wadephulas. – Raginame Iraną dabar neperžengti ribos“.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas susitikime su Portugalijos premjeru Luisu Montegro savo ruožtu reikalavo, kad Iranas visam laikui atsisakytų savo branduolinės programos.
Anot F. Merzo, Iranas turi liautis „vilkinęs laiką“. Jis pareikalavo didinti spaudimą Iranui dėl besitęsiančios Hormuzo sąsiaurio blokados. Kancleris teigė Europos lygiu jau agitavęs „didinti sankcijų spaudimą Teheranui“.
Be to, „galutinai ir visiems laikams turi būti nutraukta“ Irano branduolinė programa, kalbėjo F. Merzas. Jis griežtai pasmerkė naujausias Irano atakas prieš civilinę infrastruktūrą Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
Naujausi komentarai