Zelenskis apie derybų Berlyne rezultatus: Ukraina rengia penkis dokumentus

„Mes surengėme tris ar keturis derybų ratus, kai kurie iš jų vyko šio mūsų komandų susitikimo kuluaruose, be manęs. (…) Mes tikimės penkių dokumentų. Kai kurie iš jų susiję su saugumo garantijomis“, – sakė V. Zelenskis.
Pasak jo, susitarta, jog šias garantijas patvirtins Jungtinių Amerikos Valstijų Kongresas ir jose bus numatytos panašios garantijos, kaip ir NATO sutarties 5 straipsnyje.
V. Zelenskis sakė, kad kitas svarbus klausimas – Ukrainos atstatymas.
„Mes rimtai kalbame apie atstatymą: pinigus, specialaus fondo sukūrimą ir ko tikimės. Šiandien pirmą kartą iškėliau klausimą, kuris, mano manymu, yra labai svarbus. Jis susijęs su mūsų perkeltaisiais asmenimis, netekusiais savo namų. Tai reikalauja didelių pinigų, dešimčių milijardų dolerių, mūsų skaičiavimais – maždaug 70–80 milijardų“, – sakė prezidentas.
Atstatymo kontekste jis paminėjo infrastruktūros projektus: energetikos, mokyklų, universitetų. V. Zelenskis sakė, kad išsamus atkūrimo planas dar nėra parengtas, bet šalys yra „labai arti tvirtų saugumo garantijų“.
Pirmadienį Berlyne V. Zelenskis derėjosi su Amerikos delegacija, vadovaujama JAV specialiojo atstovo Steve'o Witkoffo ir D. Trumpo žento Jaredo Kushnerio. Po derybų V. Zelenskis pabrėžė, kad šalys laikosi skirtingų pozicijų teritoriniu klausimu ir patikslino, kad per šias derybas Amerikos delegacija pateikė Rusijos poziciją ir nekėlė jokių reikalavimų Ukrainai.